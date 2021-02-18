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美眾院重提法案 禁止進口新疆產品

中央社華盛頓18日綜合外電報導
眾議院今天重新提出一項兩黨推動的法案，將禁止從中國新疆地區進口產品。圖為支持維吾爾的民眾去年在白宮前示威。(美聯社)
眾議院今天重新提出一項兩黨推動的法案，將禁止從中國新疆地區進口產品。圖為支持維吾爾的民眾去年在白宮前示威。(美聯社)

美國國會眾議院今天重新提出一項兩黨推動的法案，將禁止從中國新疆地區進口產品，除非能證明這些產品非由強迫勞動生產。法案並允許對侵犯穆斯林人權的中國官員進一步制裁。

眾議院去年9月以406票贊成、3票反對的壓倒性票數通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act），今天的提案是更新版本，類似於參議院上月重提的版本。

這項法案將授權美國總統針對負責新疆維吾爾族或其他穆斯林勞動人口販運的人進行制裁。新疆是棉花和棉製品的主要生產地。

它也將要求美國上市公司披露與中國公司和從事侵權行為實體之間的財務訊息，這項規定並未包含在參議院版本中。

民主黨眾議員麥高文（Jim McGovern）在重提此一法案時說：「中國政府先是創造，然後擴大針對維吾爾族和穆斯林少數民族的法外大規模拘留營系統，我們看在眼裡感到恐懼。」 他指控新疆的經濟「建立在強迫勞動和鎮壓的基礎上」。

他說：「許多美國、國際和中國公司在剝削強迫勞動上沆瀣一氣，這些產品持續進入全球供應鏈和我國。國會早該行動了。」

阿肯色州共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）稱中國政府為「一個新的邪惡帝國」，並抨擊一些美國公司抵制該法案。

聯合國專家小組2018年表示，接獲的可靠報告指出，至少有100萬穆斯林被拘留在新疆的營地。中國否認這些說法，指這些是職業訓練中心，為對抗極端主義所需。

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