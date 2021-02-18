美前官員：拜登政府應助台自治、參與國際事務

美中經濟暨安全檢討委員會18日舉行「嚇阻中國 對台灣 之侵略」線上聽證會，美前官員及學者表示，中國對台灣的封鎖和侵略顯而易見，若美國 不能嚇阻中方行為，幫助台灣維持自治，美國利益也將受損，拜登政府應對台灣採取實質性措施，包括支持台灣參與國際事務，鞏固台灣防禦及威懾能力，堅持「一中政策」及對台「六項保證」。

前國防情報局東亞情報官韓力(Lonnie Henley)、美國在台協會(AIT)台北辦事處前副處長葛天豪(David Keegan)等人18日在該聽證會上作證，戴維森學院東亞政治學教授任雪麗(Shelley Rigger)也發表書面陳述。

韓力表示，中國人民解放軍(PLA)已在建設對美國和台灣發動戰爭的一切所需，中國也將繼續採取一切可能的措施來封鎖台灣，而美軍可用的多數作戰手段也無法結束這場戰爭，包括阻止中國人民解放軍的各類軍事演練及行動、阻斷中國的國際貿易、試圖引發中國內部動盪或周邊地區的危機等，他表示，衝突核心是中國人民解放軍在中國東南部的綜合防空系統，若美國能嚇阻中方在該地區的行動，則能幫助解除中國對台灣的封鎖，否則美國也難取勝。

韓力指，雖然美方尚不清晰台灣忍受中國封鎖的能力如何，也不清楚台灣是否有意願抵抗，但台灣的抵抗意願和能力至關重要。

對此任雪麗在書面陳述中表示，台灣民眾對他們所面臨的軍事威脅漠不關心，美方認為中國威脅台灣顯而易見，但對很多台灣人而言，中國的軍事威脅只是「背景噪音」，台灣民眾的如此態度也增加美台關係的不確定性。

葛天豪表示，台灣的民主自治、經濟繁榮、資訊安全清晰證明了民主價值，台灣與美國在內的多國和地區有正式、非正式合作，維持了東亞地區的和平穩定，若美國不能幫助台灣持續自治，美國利益也將受災難性打擊。

葛天豪說，美台關係的最大障礙是美中關係，台灣也常被視為美中雙邊關係的協商籌碼，他表示，拜登政府將堅持和平策略，預計會對台灣實施比川普政府更一致的低調政策(low-key policy)，但拜登政府也持續呼籲中國結束威脅台灣的行動，讓台灣民眾能自行選擇他們的前途。

葛天豪也期待拜登政府在台灣問題上能堅持採取實質性措施，支持台灣在國際社會上的作用，包括倡導台灣加入世界衛生組織(WHO)、國際民航組織(ICAO)，促進台灣與日本、南韓等亞太國家的合作，以此回應中國封鎖台灣的舉措；此外美國也要幫助台灣提升防禦和威懾能力，抵制中國人民解放軍針對台灣的軍事行動。

葛天豪表示，美方不要放棄「一中政策」，同時應堅持對台灣的「六項保證」(Six Assurances)，任何與北京政府的協商都要以此為根基。