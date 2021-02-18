沃爾瑪：42萬5000員工將調高至時薪15元

零售巨擘沃爾瑪(Walmart)18日宣布，旗下42萬5000員工將調高為時薪15元。（美聯社）

零售巨擘沃爾瑪 (Walmart)18日宣布，旗下42萬5000員工將調高為時薪15元。沃爾瑪為美國 國內規模最大的私人僱主，美國勞工總數高達150萬人，世界各地則共計擁有220萬名員工。

不過，沃爾瑪時薪制員工起薪仍維持每小時11元。

沃爾瑪美國公司(Walmart U.S)執行長弗納爾(John Furner)稱，這波加薪主要針對負責數位、貨品庫存部門的分店員工。

疫情期間，消費者紛紛改為網路購物，沃爾瑪數位部門及貨品庫存部門員工任務變得更顯重要，負責根據顧客網路訂單拿取貨架上的物品，協助消費者前來分店停車場取貨，或為消費者將貨品遞送上門。

弗納爾表示：「我們看到消費者行為在去年當中出現重大轉變，我們相信這個改變將持續存在。我們必須持續努力，讓庫存量維持充足，將商品準時送達，並且提供最佳的全方位消費體驗。」

從今年3月13日起，沃爾瑪數位部門、貨品庫存部門員工依分店位置不同，將薪水將調高至時薪13元至19元不等。

2018年，網路零售龍頭亞馬遜 (Amazon)便宣布，美國員工起薪為時薪15元。亞馬遜在2020年內，員工人數增加大約50萬人，使得全球員工總人數達到130萬人。

目標超商(Target)、電子產品零售商百思買(Best Buy)在2020年中，已各自將起薪調為每小時15元。

沃爾瑪表示，2020年底假期銷售表現亮麗，但2021年業績成長估計趨緩。