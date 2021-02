德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

冬季風暴讓德州 低溫、降雪量頻創當地紀錄,就在大批民眾因大停電而苦不堪言之際,共和黨籍德州聯邦參議員 克魯茲(Ted Cruz)被發現帶著妻子搭機飛往墨西哥坎昆(Cancun)度假,在機場 、航空公司貴賓室與機艙內均被不同民眾拍到照片,社群網站為之譁然。

一名共和黨消息人士對福斯新聞網(Fox News)指出:「照片內容不言自喻」。

包括美聯社、美國有線電視新聞網(CNN)、達拉斯晨報(Dallas Morning News)在內等媒體,18日均已證實了克魯茲赴坎昆度假的消息。

2018年在德州聯邦參議員選舉中敗給克魯茲的前民主黨籍德州眾議員歐洛克(Beto O'Rourke)表示,克魯茲應為1月6日國會暴動扮演角色承擔責任,克魯茲的人格與領導力都有問題。歐洛克說,對於國會暴動事件,除了應該對川普究責,也要對「來自德州的新進聯邦參議員負責」。

歐洛克說:「據我了解,此人正在坎昆放大假,德州民眾此時此刻幾乎快被凍死,而他卻是選出來應該代表這些民眾,並為這些民眾服務的。」

17日晚間,克魯茲於休士頓布希國際機場(George Bush Intercontinental Airport)被拍到的照片,開始在推特流傳。同一個時間點,德州多數地區氣溫接近冰點,仍有大約50萬民眾仍然處於停電狀態。

While Texans with destroyed homes stand in line at empty shelf grocery stores & packed gas stations in sub freezing temperatures—Ted Cruz stands in line for a business class flight to 83° Cancun



All while blocking $2000 cash relief. Americans are suffering—Ted vacations. Horrid. pic.twitter.com/Vgf0xzA3S4