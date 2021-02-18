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德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨度假

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德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲，被發現在德州暴雪成災之際，帶著妻子搭機飛往墨西哥渡假。(美聯社)
共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲，被發現在德州暴雪成災之際，帶著妻子搭機飛往墨西哥渡假。(美聯社)

冬季風暴讓德州低溫、降雪量頻創當地紀錄，就在大批民眾因大停電而苦不堪言之際，共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)被發現帶著妻子搭機飛往墨西哥坎昆(Cancun)度假，在機場、航空公司貴賓室與機艙內均被不同民眾拍到照片，社群網站為之譁然。

一名共和黨消息人士對福斯新聞網(Fox News)指出：「照片內容不言自喻」。

包括美聯社、美國有線電視新聞網(CNN)、達拉斯晨報(Dallas Morning News)在內等媒體，18日均已證實了克魯茲赴坎昆度假的消息。

2018年在德州聯邦參議員選舉中敗給克魯茲的前民主黨籍德州眾議員歐洛克(Beto O'Rourke)表示，克魯茲應為1月6日國會暴動扮演角色承擔責任，克魯茲的人格與領導力都有問題。歐洛克說，對於國會暴動事件，除了應該對川普究責，也要對「來自德州的新進聯邦參議員負責」。

歐洛克說：「據我了解，此人正在坎昆放大假，德州民眾此時此刻幾乎快被凍死，而他卻是選出來應該代表這些民眾，並為這些民眾服務的。」

17日晚間，克魯茲於休士頓布希國際機場(George Bush Intercontinental Airport)被拍到的照片，開始在推特流傳。同一個時間點，德州多數地區氣溫接近冰點，仍有大約50萬民眾仍然處於停電狀態。

克魯茲分別在登機門、航空公司貴賓室以及登機進入機艙之後，被不同民眾拍到照片。

照片中，克魯茲在機場與機艙內所戴的口罩，與他日前在參議院被媒體拍到的口罩一模一樣，印有「想要就來拿」(come and take it)字樣。

民主黨德州黨部在推特發文，要求克魯茲辭職下台。克魯茲辦公室18日並未回應媒體採訪要求。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，克魯茲18日下午就將返回休士頓。

據統計，17日上午，德州約270萬戶家庭無電可用。德州電力可靠委員會(Electric Reliability Council of Texas)18日早晨表示，絕大多數客戶已恢復供電。不過，電力使用追蹤網站Poweroutage.us統計顯示，仍有大約48萬5000名德州民眾，18日上午仍然停電。

德州 機場 參議員

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