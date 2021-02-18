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中國製仿冒N95口罩再現 美官員查扣1千萬片

中央社華盛頓17日綜合外電報導

美國官員今天表示，聯邦官員近幾周查扣約1000萬片仿冒N95口罩，產品上有3M公司（3M Co.）商標，聯邦官員敦促國內數千家醫院及醫療設施停用可疑仿冒品。

華爾街日報（WSJ）報導，美國國土安全部（DHS）指出，這些仿冒口罩是在中國製造。最近一次截獲發生於17日，在東岸一個未公開地點的倉庫查獲數十萬片口罩。

國土安全部官員表示，他們根據來自3M公司的線索採取行動，於美國5個州查扣仿冒品，並展開刑事調查。

國土安全部國土安全調查單位智慧財產中心主任佛朗西斯（Steve Francis）在記者會上提及：「它們（仿製口罩）極度危險。它們提供我們第一線急救人員及美國消費者虛假安全感。」

官員指稱，包裝或使用說明的文法錯誤或拼字錯誤，導致假貨露餡。他們已聯絡可能購買仿製口罩的約6000家醫院、診所及其他醫療設施，敦促它們停用這些口罩並立即與國土安全部聯繫。

國土安全部官員指出，國土安全部正與司法部合作，刑事起訴涉及銷售仿冒口罩者。

國土安全部為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）相關詐騙及犯罪活動，展開代號「被盜承諾行動」（Operation Stolen Promise），查扣仿冒口罩是此行動的一部分。

國土安全部 美國 華爾街

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