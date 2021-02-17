教師全接種新冠疫苗才重啟校園？佛奇：行不通

教師接種疫苗和學校重開，最近成了熱門話題。圖為一名教師生在指導學生。(Getty Images)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)17日表示，教師接種新冠疫苗 才能重啟學校「行不通」(non-workable)，為拜登總統對抗疫情的核心爭議解圍；副總統賀錦麗 則表示，教師應優先接種疫苗，但未鬆口是否以此為復學條件。

佛奇在「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「CBS今晨」(CBS This Morning)上說：「若要每一位教師都接種疫苗，才能回到學校，我認為這是行不通的。」

佛奇的評估成為拜登政府的一大指標，同時也回應了關於教師接種及重啟學校的激烈辯論。

副總統賀錦麗的發言人桑德斯(Symone Sanders)同日接受「有線電視新聞網」(CNN)訪問時，屢次拒絕直接回答教師打疫苗是否為重啟學校的必要條件，但堅決表示教師必須「優先」打疫苗。

佛奇也認同教師「絕對」應該優先接種，相當於必要工作崗位的勞工。

聯邦疾病防治中心(CDC)指南寫道，讓教師接種疫苗提供了「多一層保護」，但不應作為恢復當面授課的先決條件，反而戴口罩及維持社交距離更重要。

桑德斯則表示，當然希望每一位教師都接種疫苗，但以此作為復學條件則不盡然。

賀錦麗17日則在就任後首場一對一電視訪問中，告訴「國家廣播公司新聞網」(NBC News)「今日秀」(Today)節目主持人賈斯禮(Savannah Guthrie)說，「教師應該優先(接種疫苗)」，但就算沒打疫苗返校也很安全。

賀錦麗說，教師「對兒童發展很關鍵，他們應該能夠在安全的地方教學，拓展孩子的心智與機會；所以，教師應該與其他前線人員一樣，優先接種疫苗。」

賀錦麗說：「教師應該優先，各州能個別決定接種對象的優先順序。」然而，全美目前不到半數州優先讓教師打疫苗。

賈斯禮問賀錦麗，若教師沒有接種疫苗就重啟學校，是否安全；對此，賀錦麗說，各州有權決定能否安全的重啟學校，且還有其他防疫措施。

她話鋒一轉，趁勢向國會喊話通過新冠肺炎紓困法案，內含協助地方及教育機構重啟的補助款。