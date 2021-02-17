雙方找時機…日經：拜登送習近平的新年禮物是「時間」

美國總統拜登（左）10日晚間進行就任後與中國國家主席習近平（右）的首度通話。圖為2013年拜登還是副總統時訪問北京，與當時已是國家主席的習近平合影。（美聯社）

美國 總統拜登 上任3周後，才在農曆除夕前與中國 國家主席習近平通了兩小時電話「拜年」。日經亞洲評論分析，拜登送習近平的新年禮物是「時間」。

儘管拜登譴責中國不公平經濟作為、對香港的鎮壓、在新疆侵害人權，以及對包括台灣在內區域專斷行為表達關切；中國官媒未報導拜登的批評，只轉述習近平的話說，台灣、香港和新疆等問題都是中國內政，事關中國主權和領土完整，美方應該尊重中國的核心利益，慎重行事。中方努力讓通話氣氛維持溫馨，重點擺在避免自毀退路。

中方引述拜登強調，美中「可能在氣候變遷和其他許多議題上合作」。這對北京而言已經算得上是新年禮物，可以慢慢地研究如何與美國進行合作。2021年是中國共產黨建黨100周年，不宜這麼早與美國發生衝突，如果有歧見，中國願意先擺一邊。

4年多前，習近平在川普剛當選時曾致賀電，大約3個月後通過一次電話。再過一年，川普長女伊凡卡帶5歲女兒阿拉貝拉參加中國駐華府大使館舉辦的新年招待會，被外界解讀是因為川普打破慣例未發布任何拜年訊息，前來「補救」中美關係。但善意為時不久。

根據日經亞洲評論，習近平從上述經驗了解到，他和美國新總統之間的第一通電話有重要。儘管希望美中能早些會談 ，但中方很清楚，如果太急，可能失去主動權。

拜登11日在白宮會見兩黨參議員時，談到中國積極投資基礎建設遠超過美國時指出，「如果我們不行動，他們（中國）會吃掉我們的午餐」，意指中國將擊敗美國，這與他2019年5月還不認為中國能成為美國競爭對手的態度已經有所不同。

中國網民對拜登這段話不太開心，抱怨美國逾100年來一直在吃別國的午餐，還有人認為，很快會看到美國的衰落。

日經亞洲評論分析，不管誰吃掉誰的午餐，拜登看到的未來「激烈競爭」即將發生。