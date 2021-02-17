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保守派廣播人、共和黨造王者林堡逝世 川普call-in悼念

記者張文馨／華盛頓報導
美國知名保守派廣播節目主持人林堡(Rush Limbaugh)17日因肺癌逝世，享壽70歲。美聯社
美國知名保守派廣播節目主持人林堡(Rush Limbaugh)17日因肺癌逝世，享壽70歲。美聯社

美國知名保守派廣播節目主持人林堡(Rush Limbaugh)17日因肺癌逝世，享壽70歲；美國前總統川普尊林堡為「有史以來最偉大的戰士」，去年2月國情咨文演說中授其「總統自由勳章」；林堡逝世更讓川普在卸任總統後，首度接受媒體專訪，他稱林堡奮戰到最後一刻，是鬥士、是偉大紳士。

華盛頓郵報形容林堡為「對自由派、女性主義者和環保主義份子進行不懈轟炸，成為全國最受歡迎的脫口秀節目主持人，且導致共和黨陷入一種憤怒且窒礙的政治。」今日美國報將林堡稱為「保守派廣播泰斗」和「共和黨造王者」。

福斯新聞報導，林堡堅守麥克風30多年，可說是美國史上最被喜愛，也最引發兩極化評價的媒體人；林堡2001年被診斷出內耳疾病，戴上助聽器，並未因此卸下主持棒。

林堡去年2月告知聽眾自己被診斷出肺癌晚期，就在同月，川普在眾議院發表國情咨文時打破傳統，由第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)當場授予林堡總統自由勳章，這是美國平民的最高榮譽。林堡的死訊是由他的妻子17日透過廣播告知聽說。

華盛頓郵報報導，林堡是保守派的節目主持人，也是政客，擅長煽動政治，嘲笑揶揄自由主義者和民主黨人，是林堡的鮮明風格，尤其是在柯林頓和歐巴馬擔任總統時期，林堡推動保守派官員對移民、全球暖化和政府預算規模採取強烈反對立場。

林堡曾抨擊商人川普不是保守派，在2016總統大選中支持川普，兩人成為高爾夫球友，也是共進晚餐的親密朋友；林堡和川普相互拉抬，在政治議題上多次唱和，包括選舉、新冠肺炎，林堡都是川普的忠實後盾。

不只川普，老布希1992年尋求連任時，邀請林堡到白宮過夜，試圖拉抬選情，最後仍不敵對手柯林頓。

林堡出身密蘇里州的政治世家，父母都從政，祖父是聯邦法官，從小就對廣播非常著迷，從加州地方電台做起，一躍成為全國知名廣播主持人，「林堡秀」(The Rush Limbaugh Show)成為全美最受歡迎的廣播節目。

華盛頓郵報報導，林堡每天要進行3小時的廣播，聽眾人數超過1300萬，賺進4000萬美元；在他的全盛時期，聽眾超過2000萬人。

川普17日透過福斯新聞電話專訪，談他在2016年競選總統時，第一次見到林堡，「我從政開端就有他的參與。」

「林堡不可取代、獨特，他有廣大聽眾，他在節目裡滔滔不絕，不受每兩分鐘就響起的聽眾來電影響，一講就是兩、三個小時」，川普說，這很不容易，且林堡為了上節目下足苦功，川普說，這讓他有點意外，稱讚林堡是了不起的天才，無論是否喜歡林堡，人們都尊敬林堡。

川普說，林堡在政治上有很棒的直覺與洞察力；不忘自己對選舉結果的不滿，川普在專訪中稱，林堡也同意他的觀點，認為是川普獲勝，「他對此(指拜登勝選)非常生氣。」

川普也藉機批評共和黨內有人不團結對抗不公的選舉結果，暗批共和黨參議院領袖麥康諾(Mitch McConnell)；福斯新聞節目主持人說，川普首度接受訪問有太多問題該問，但不應該是現在悼念林堡逝世的時刻。

麥康諾在推特表示，林堡是世代媒體先驅，向不受主流媒體青睞的數百萬名保守派美國人發出聲音，林堡影響甚鉅，願其安息。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)在例行記者會上被問到此事，轉達總統拜登對林堡的悼念，及對其家人的慰問。

川普 美國 共和黨

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