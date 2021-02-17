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華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失

記者顏伶如／綜合報導

2020年11月間，微軟(Bill Gates)共同創辦人比爾‧蓋茲(Bill Gates)一席談話曾語驚四座：受到疫情衝擊，半數商務出差及三成辦公室工作將永久消失。華盛頓郵報分析，蓋茲預測如今看來，已不再像天方夜譚，麥肯錫全球研究院(McKinsey Global Institute)研究報告指出，約有兩成出差從此流失，約兩成勞工今後將變成固定在家遠距上班，工作型態驟變導致飯店旅館業、餐廳、市中心區商店，就業機會驟減。

麥肯錫研究報告主持人隆德(Susan Lund)指出，零售業及食品服務業的低薪工作，未來幾年將大量縮編。她說，為了協助這些領域勞工因應即將出現的職場生態轉變，必須提供更多短期職業訓練及證照計畫。

華盛頓郵報指出，許多失業勞工面臨的困難是，雖想參加職業訓練，卻因為手頭困難而無法如願。27歲的庫奇(Serena Couch)原本在佛羅里達州奧蘭多迪士尼世界(Disney World)工作，連續數月無班可上之後，2020年4月遭到裁員。

現在的她靠著每個月500元失業救濟金生活，除了忙著找工作，還透過YouTube影片網站及網路資料自學如何寫程式。她說，無法花錢上課學寫程式，只能設法自學，因為「大家都說寫程式很好找工作。」

麥肯錫研究報告指出，需要接受轉職訓練的勞工可能高達數以百萬計。麻省理工學院(MIT)經濟學者亞瑟(David Autor)估計，疫情期間，自動化設備加速發展，零售業、餐飲業、汽車銷售及肉品包裝廠的職缺，今後將變得越來越稀少。

亞瑟指出，一旦機器人開始上線，就不可能再走回頭路，自動化發展原本就是職場的長期計畫，但新冠病毒危機則讓未來目標提前實現。

報導指出，疫情期間，企業紛紛尋求降低員工人數的解決之道，企業主管在大量裁員之後，改用機器人替代勞工。舉例來說，2020年10月，寵物食品販賣網站Chewy便在賓州亞齊巴德(Archbald)開立旗下第一家全自動化出貨中心，聘用勞工人數與Chewy旗下其他倉儲據點人力相比，僅需要一成左右。

求職網站玻璃門(Glassdoor)首席經濟學者張伯倫(Andrew Chamberlain)指出，接下來職缺將出現大量縮水的領域包括行政助理、人力資源管理、食物服務勞工、美容顧問、寵物美容師、侍者、教授、品牌代言大使、物理治療師、聽力學專家，只有少數職缺在疫情之後，能夠返回原本的工作崗位。

勞工 疫情 Bill Gates

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