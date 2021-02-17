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受仇恨團體驕傲男孩徵召 婦人參加國會暴動遭起訴

記者顏伶如／綜合報導
以「西方沙文主義」路線自居，向來禁止女性加入成員的極端右派仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)，實際上卻募集婦女參加1月6日國會暴動。美聯社
以「西方沙文主義」路線自居，向來禁止女性加入成員的極端右派仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)，實際上卻募集婦女參加1月6日國會暴動。美聯社

以「西方沙文主義」路線自居，向來禁止女性加入成員的極端右派仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)，實際上卻募集婦女參加1月6日國會暴動。根據法院紀錄，26歲亞歷桑納州婦人費莉西亞‧柯諾德(Felicia Konold)便說，自己根本不住在堪薩斯市(Kansas City)，卻在「驕傲男孩」當地分支徵召之下而參加國會暴動。

專門研究仇恨團體的非營利組織「南方貧困法律中心」(Southern Poverty Law Center)資深研究員沃德(Eric Ward)分析，對於女性存有嚴重鄙視的組織，竟然吸引女性成員加入，諷刺意味十足。

他說：「這也讓我們了解，『驕傲男孩』領導階層目前可能出現意見分歧。」

柯諾德遭聯邦檢察官以密謀犯罪、破壞秩序等罪名起訴。法院紀錄顯示，柯諾德1月6日當天的Snapchat自拍影片，成了檢方證據之一。她在影片中說，最近剛剛獲得「驕傲男孩」堪薩斯市分支徵召，因此加入國會暴動，「他們說我現在已經算是加入他們了」。

柯諾德在影片中秀出「驕傲男孩」堪薩斯市分支頒贈的「挑戰紀念幣」(challenge coin)，證明自己的確取得成員資格。

沃德分析，從柯諾德個案看來，顯示「驕傲男孩」組織發展值得注意，成員可能不再只限男性。

「南方貧困法律中心」資深研究分析師米勒(Cassie Miller)指出，「驕傲男孩」從創立之初就明白規定只招收男性成員，堅守組織信念認為女性角色定位就是只能做家事，只能扮演賢妻良母。

聯邦檢察官在起訴書中指出，「驕傲男孩」堪薩斯市支部負責人切瑞斯曼(William Chrestman)徵召來自亞歷桑納州的柯諾德及其弟弟科瑞‧柯諾德(Cory Konold)加入。

「男性至上主義研究中心」(Institute for Research on Male Supremacism)執行主任狄布朗可(Alex DiBranco)指出，白人至上主義團體成員通常清一色為男性，陰謀論組織「匿名者Q」(QAnon)則受到較多女性歡迎， 反疫苗運動(anti-vaxxer movement)成員則幾乎都是女性。

他指出，疫情期間抗議封閉經濟的各種抗爭活動中，示威成員有大量機會接觸到通常沒有女性成員加入的極右派極端組織，因此某些婦女可能從反疫苗陣營投入「匿名者Q」，並且加入了各式各樣的陰謀論組織。

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