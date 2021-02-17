下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

16日，德州理查森市(Richardson)，市政人員拿著鏟子清理已結冰的路面，他身後是結了冰的噴泉。(美聯社)

就在數百萬民眾仍然無電可用之際，下一波暴風雪即將來臨，全美約1億民眾居住地區已發布不同程度的冬季氣候警告(Winter Weather Advisory)。美國 國家氣象局(National Weather Service)氣象預報指出，大平原區南部到美國東部沿海地區，未來兩天都將籠罩於風雪底下。

根據氣象預報，阿肯色州到阿帕拉契山脈(Appalachian Mountains)中部的部份地區，降雪量將有3吋至6吋，德州 、路易西安納州、密西西比州以及北卡羅來納州、維吉尼亞州某些地區，則將面臨可觀的積冰，除了讓道路交通變得險象環生，也將導致停電、樹木倒塌等狀況。

大平原區持續處於危險低溫狀態，18日早晨溫度估計將在華氏10度以下，冷鋒效應(wind chills)之下則讓溫度下探至華氏零度以下。氣象預報指出，風雪過後，美國南部氣溫將緩慢回升。

來勢洶洶的北極鋒(Arctic front)發威，美國東南部將出現豪大雨、大雷雨，也將出現狀況嚴重的零星暴風雨。

在美西地區，來自太平洋的最新一波風暴系統將為沿海地區帶來降雨，加州北部與俄勒岡州山區將會下雪。

今日美國報(USA Today)報導，截至17日上午，德州仍有將近300萬戶家庭、商店停電。根據電力使用追蹤網站Poweroutage.us統計，路易西安納州、密西西比州、西維吉尼亞州 、肯塔基州、維吉尼亞州、俄亥俄州、俄勒岡州等，各自也都還有數萬戶不等的民眾仍然停電。