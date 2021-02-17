我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

紐約市明日風暴又襲來 再降6至10吋雪

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

記者顏伶如／綜合報導
16日，德州理查森市(Richardson)，市政人員拿著鏟子清理已結冰的路面，他身後是結了冰的噴泉。(美聯社)
16日，德州理查森市(Richardson)，市政人員拿著鏟子清理已結冰的路面，他身後是結了冰的噴泉。(美聯社)

就在數百萬民眾仍然無電可用之際，下一波暴風雪即將來臨，全美約1億民眾居住地區已發布不同程度的冬季氣候警告(Winter Weather Advisory)。美國國家氣象局(National Weather Service)氣象預報指出，大平原區南部到美國東部沿海地區，未來兩天都將籠罩於風雪底下。

根據氣象預報，阿肯色州到阿帕拉契山脈(Appalachian Mountains)中部的部份地區，降雪量將有3吋至6吋，德州、路易西安納州、密西西比州以及北卡羅來納州、維吉尼亞州某些地區，則將面臨可觀的積冰，除了讓道路交通變得險象環生，也將導致停電、樹木倒塌等狀況。

大平原區持續處於危險低溫狀態，18日早晨溫度估計將在華氏10度以下，冷鋒效應(wind chills)之下則讓溫度下探至華氏零度以下。氣象預報指出，風雪過後，美國南部氣溫將緩慢回升。

來勢洶洶的北極鋒(Arctic front)發威，美國東南部將出現豪大雨、大雷雨，也將出現狀況嚴重的零星暴風雨。

在美西地區，來自太平洋的最新一波風暴系統將為沿海地區帶來降雨，加州北部與俄勒岡州山區將會下雪。

今日美國報(USA Today)報導，截至17日上午，德州仍有將近300萬戶家庭、商店停電。根據電力使用追蹤網站Poweroutage.us統計，路易西安納州、密西西比州、西維吉尼亞州、肯塔基州、維吉尼亞州、俄亥俄州、俄勒岡州等，各自也都還有數萬戶不等的民眾仍然停電。

西維吉尼亞州 美國 德州

上一則

美國1月零售銷售激增5.3% 紓困金刺激消費

下一則

受仇恨團體驕傲男孩徵召 婦人參加國會暴動遭起訴

延伸閱讀

西安機場擴建 發現3500座古墓、4600多處遺跡

西安機場擴建 發現3500座古墓、4600多處遺跡
不怕西雅圖風雪 90歲老婦拄杖徒步6哩打疫苗

不怕西雅圖風雪 90歲老婦拄杖徒步6哩打疫苗
天寒地凍靠發電機、熱車取暖 一氧化碳中毒奪6命

天寒地凍靠發電機、熱車取暖 一氧化碳中毒奪6命
靠發電機、熱車取暖 一氧化碳奪6命

靠發電機、熱車取暖 一氧化碳奪6命

熱門新聞

麻省理工學院的中國博士生潘勤軒，被警方列為蔣凱文遭槍殺一案的密切關係人。(取自推特)

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

2021-02-12 09:24
聯邦疾病防治中心(CDC)10日發布最新研究指出，戴兩個口罩能更有效的減緩病毒傳播，兩人若都戴兩個口罩，顆粒物阻隔率可達到95%以上。美聯社

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

2021-02-10 17:13
德州周一晚間降到華氏2度，城市被大雪覆蓋。(美聯社)

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

2021-02-15 18:54
聯邦政府並未限定接種疫苗須為美國人，因此吸引不少外國富人湧來美國打疫苗。佛州西棕櫚灘郡因一個叫MorseLife Health System非牟利長照機構因先為富人打疫苗，已被調查。 (美聯社)

「非公民也能打」外國人湧美 搶著打疫苗

2021-02-13 21:46
圖為世界衛生組織疫情溯源調查團人員在中國實地考察期間，曾穿著防護衣進入湖北省動物疫病預防控制中心。(美聯社)

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

2021-02-14 15:02
接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗，迄今至少有36人發展出罕見且威脅生命的免疫性血小板減少症。（美聯社）

疫苗後遺症？36人血小板驟減 邁阿密醫師腦出血死亡

2021-02-09 22:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘
最美小龍女年初二現身香港 61歲陳玉蓮真面目太驚人

最美小龍女年初二現身香港 61歲陳玉蓮真面目太驚人
眾院民主黨紓困案7重點 每戶減稅3100元

眾院民主黨紓困案7重點 每戶減稅3100元
周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨
巴菲特減持蘋果 秘密買進三支個股

巴菲特減持蘋果 秘密買進三支個股