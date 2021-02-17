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靠發電機、熱車取暖 一氧化碳奪6命

記者顏伶如／綜合報導
俄勒岡州傳出民眾在室內空間使用發電機取暖，造成六人同時一氧化碳中毒。(圖取自Gladstone警方)
俄勒岡州傳出民眾在室內空間使用發電機取暖，造成六人同時一氧化碳中毒。(圖取自Gladstone警方)

天寒地凍底下，暖器設備不足，民眾必須嚴防一氧化碳中毒。俄勒岡州16日傳出民眾在室內空間使用發電機取暖，結果六人同時一氧化碳中毒的意外，其中四人送醫後死亡。德州休士頓則有民眾因住家停電而靠著發動車輛取暖，導致四人因一氧化碳中毒，其中一名婦人及一名女童中毒死亡。

俄勒岡州克拉克瑪斯(Clackamas County)警方指出，葛萊斯東(Gladstone)一戶民宅16日早晨發生六名成人一氧化碳中毒事件，其中四人送醫後宣告不治。

警方指出，這戶人家把發電機放在與房屋連接的密閉空間裡，做為取暖之用，導致一氧化碳中毒。

另外，休士頓警方指出，16日清晨接獲民眾報案後，員警協同消防隊員前往一處民宅查看，發現兩名成人、兩名兒童均出現一氧化碳中毒跡象而昏迷不醒，其中一名婦人與女童已經死亡，一名成年男子及男孩則被緊急送醫。

休士頓警局指出，根據初步調查，這戶人家因為停電，發動停放於車庫裡的汽車取暖，結果卻發生一氧化碳中毒。

警方指出，汽車、烤肉架或發電機，都不應該拿來做為室內或與房屋連接的車庫等空間做為取暖之用。

國家廣播公司(NBC)報導，南部遭逢暴風雪侵襲，受到電路系統受損影響，德州出現大規模停電，約有400萬民眾無電可用。

休士頓 德州 汽車

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