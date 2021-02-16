浪費1.6億！快篩試劑閒置未用 明州還有140萬個未拆箱

政府去年底前配發數百萬個新冠病毒快篩試劑，但部分州因為後勤運補和檢測結果不準等原因而未用。圖為醫生採樣準備為病人檢測。(美聯社)

政府去年底前配發數百萬個新冠病毒快篩試劑，協助遏止疫情 在養老院、監獄擴散，並因應部分校園重啟，但部分州因為後勤運補和檢測 結果不準等原因，浪費珍貴的防疫資源。

去年9月送往各州的首批快篩，眼見半年的保存期限就要到期。

華爾街日報調查報導，聯邦政府 去年配送到各州的1億4200萬個BinaxNOW快篩試劑中，至少有3200萬個截至本月初未使用，浪費聯邦政府約1億6000萬元。

明尼蘇達州公衛實驗室實習主任米拉‧庫納斯(Myra Kunas)說，衛生廳已分配10萬8000個快篩給學校、診所等機構，還有140多萬個庫存。

她認為，檢測相關的基礎建設落後，執行單位必須人工通報結果等，成為快篩試劑塵封倉庫的原因。

這類快篩利用抗原檢測來判別是否確診，本意是為了遏止病毒擴散，至今卻仍未拆箱。

哈佛病毒學者米納(Michael Mina)表示，擴大檢測並將快篩工具運送至各州的努力「沒有進展」。

許多健康當局認為抗原快篩是限制疫情爆發並降低傳播的關鍵，尤其是當實驗室資源吃緊而病例卻不斷攀升之際，這些檢測可以在幾分鐘內，迅速判斷使用者是否確診。

亞培(Abbott)實驗室率先研發出BinaxNOW快篩檢測，每個要價5元，無須任何其他設備。

去年8月，衛生部同意以7億6000萬元價格，向亞培購買1億5000萬個BinaxNOW快篩，也是聯邦政府迄今最大筆的新冠檢測開銷。

去年9月，1億4200個快篩試劑被送往各州，其餘則分配給長照中心、美國領地和傳統非裔大專院校。

緬因州、佛蒙特州和亞利桑納州的衛生官員配送大部分的檢測試劑，強調聯邦政府的幫助有效擴大州衛生廳的效能，但多州的檢測工具仍放在倉庫。