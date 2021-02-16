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周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

天寒地凍靠發電機取暖 傳出一氧化碳中毒死傷意外

記者顏伶如／綜合報導

天寒地凍底下，暖器設備不足，民眾必須嚴防一氧化碳中毒。俄勒岡州16日傳出民眾在室內空間使用發電機取暖，結果六人同時一氧化碳中毒的意外，其中兩人有生命危險。德州休士頓則有民眾因住家停電而靠著發動車輛取暖，導致一名婦人及一名女童因汽車排放一氧化碳中毒死亡。

休士頓警察局指出，16日清晨接獲民眾報案後，員警協同消防隊員前往一處民宅查看，發現兩名成人、兩名兒童均出現一氧化碳中毒跡象而昏迷不醒，其中一名婦人與女童已經死亡，一名成年男子及男孩則被緊急送醫。

國家廣播公司(NBC)報導，美國南部遭逢暴風雪侵襲，受到電路系統受損影響，德州出現大規模停電，約有400萬民眾無電可用。

休士頓警局指出，根據初步調查，這戶人家因為停電，發動停放於車庫裡的汽車取暖，結果卻發生一氧化碳中毒。

警方指出，汽車、烤肉架或發電機，都不應該拿來做為室內或與房屋連接的車庫等空間做為取暖之用。

另一方面，俄勒岡州克拉克瑪斯(Clackamas County)警長辦公室16日指出，葛萊斯東(Gladstone)一戶民宅16日早晨發生六名成人一氧化碳中毒事件，四人已被緊急送醫，另外兩人則在警消救援之下撤離現場。

警方指出，四名送醫患者當中，兩人性命垂危。

克拉克瑪斯警長辦公室指出，這戶人家把發電機放在與房屋連接的密閉空間裡，做為取暖之用，導致一氧化碳中毒。

汽車 休士頓 德州

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