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民主黨眾議員以三K黨條款 控告川普及仇恨團體密謀叛亂

記者顏伶如／綜合報導
聯邦眾議員湯普森16日向華府特區美國聯邦區域法院遞狀控告川普、朱利安尼、組織「驕傲男孩」、「守誓者」密謀叛亂。(美聯社)
聯邦眾議員湯普森16日向華府特區美國聯邦區域法院遞狀控告川普、朱利安尼、組織「驕傲男孩」、「守誓者」密謀叛亂。(美聯社)

前總統川普二度遭國會彈劾才剛落幕，屬於另一個戰場的司法訴訟緊接著登場。民主黨籍眾院國土安全委員會主席、密西西比州聯邦眾議員湯普森(Bennie Thompson)，16日向華府特區美國聯邦區域法院遞狀控告川普、川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)、民兵組織「守誓者」(Oath Keepers)密謀叛亂。

湯普森出面提告的這起官司，是川普因1月6日國會暴動而挨告的第一起民事訴訟。湯普森這起案件獲得全美規模最大的民權團體「美國有色人種協會」(NAACP)支援。

川普遭控煽動叛亂的彈劾案，參院彈劾審訊13日表決結果並未成立。

美國有線電視新聞網(CNN)分析，湯普森援引南北戰爭結束後，專門用來對付三K黨的法律條文「三K黨條款」(KKK statute)，對川普等人興訟。

這起案件若獲聯邦法院受理，意味著川普、朱利安尼及「驕傲男孩」、「守誓者」等被告，都必須宣誓作證並接受調查，先前參院彈劾審訊中不曾公開的案情細節與相關證據，都有機會在訴訟期間曝光。

湯普森在訴狀中指出，國會暴動發生的數月之前，川普發言及推文均有大量蛛絲馬跡可尋，顯示川普與朱利安尼聯手動員支持者，並鼓動支持者攻擊國會，企圖阻止國會在1月6日當天確認2020年大選選舉人團投票結果。

訴狀當中援引南北戰爭結束後通過，旨在制裁三K黨暴力犯罪的聯邦法律，但法條訂定後卻極少獲得引用。根據法條內容，涉嫌以「暴力、恫嚇或威脅」手段阻止他人依法職行公務者，將面臨民事訴訟究責。

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