小摩與高盛：今年油價將大漲 上看100美元

摩根大通與高盛預測，等新冠肺炎疫情退潮後，最樂觀的狀況是國際油價將上攻每桶100美元。 路透

摩根大通（小摩）與高盛 兩大金融機構預測，等新冠肺炎疫情退潮後，國際油市將因為供給趕不上需求增加而出現新一波「超級周期」，最樂觀的預測是油價 將再度上攻每桶100美元 ，主因各國的刺激經濟措施將促進原油消費，但石油業投資不足將使產量難以快速增加。

摩根大通油／氣主管梅利克（Christyan Malek）對客戶表示，「未來幾年將出現原油短缺。我們可能見到油價向每桶100美元，甚至更高的價位噴出」。目前布蘭特油價約每桶63美元，已比去年10月底反彈逾三分之二。

高盛集團資深分析師柯里（Jeffrey Currie）表示，他相信今年內油價將漲到每桶80美元，「甚至更高」。他指出，這次並不是因為中國消費量激增所致，而是由於各國政府的刺激經濟計畫帶動需求。

柯里表示，刺激經濟措施聚焦於中、低所得家庭，將會引發龐大的原料商品消費量，因為這些家庭的消費傾向遠高於高所得家庭；這些人不開特斯拉（Tesla），而是開耗油的休旅車。

柯里指出，現在就宣稱油價「超級周期」將臨，仍「為時過早」，因為需求強度仍存在一些不確定性；但他預測油價將大幅上漲。

在肺炎疫情之前，全球每天原油需求量約1億桶，去年降到約9千萬桶；市場專家預測要到2022年才可能恢復到1億桶水準。如果未來幾年每日需求量僅增加約50萬桶，將不足以造成供給缺口；但如果增加120-140萬桶，便可能引發新的「超級周期」。

油價上漲的最大障礙在於供給可能增加，因為沙烏地阿拉伯、阿聯及其他產油國目前擁有約每天800萬桶的閒置產能。伍德．麥肯錫公司主管吉布森指出，短期內油市不會真正出現短缺，且阿聯等產油國正在擴張產能，不過供給增加的時間可能趕不上需求增加。