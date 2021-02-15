威脅記者！白宮副發言人請辭 成拜登政府首位下台官員

被踢爆地下情並恐嚇記者的白宮副新聞發言人達克洛遭停職後，上周黯然辭職，成為拜登政府第一位下台的白宮官員。(美聯社)

被踢爆地下情並恐嚇記者的白宮 副新聞發言人達克洛(T.J. Ducklo)12日遭停職後，13日黯然辭職，成為拜登 政府第一位下台的白宮官員；拜登總統上周末知悉達克洛的緋聞 後，即表示支持他辭職的決定。

新聞網站Politico記者泰拉‧帕梅瑞(Tara Palmeri)曾在9日報導，達克洛與Axios新聞網站記者麗克西‧麥克蒙德(Alexi McCammond)的地下緋聞；之後時尚雜誌「浮華世界」(Vanity Fair)12日援引兩個未具名消息來源爆料說，達克洛試圖壓下緋聞，威脅帕梅瑞若刊出報導，將會「毀掉她」。

達克洛的醜聞曝光後，12日起被白宮無薪停職七天；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，達克洛的舉動「完全不可接受」。但外界批評聲浪未止，認為白宮袒護達克洛。

達克洛在壓力下，13日發表聲明表示，對於「讓拜登總統及白宮同事丟臉及失望感到身心交瘁」，「沒有言語能表達我的懊悔、丟臉及噁心行徑。」

他說：「我用了沒有一位女人想聽到的字眼，尤其是在她試圖做好工作本分的情況下，那是令人憎惡、不尊重且不能接受的語言。」

白宮官員表示，拜登13日下午知悉達克洛的緋聞並支持他辭職的決定。

達克洛辭職成為拜登政府上任滿月內，第一位下車的官員；白宮此次也面臨輿論壓力，稱達克洛的言行不符合拜登自己訂定的標準，卻只受到停職一周的懲罰，招致各界撻伐。

拜登曾在白宮幕僚宣誓就職儀式上曾說：「與我共事，若我聽說你用不尊敬的言語對待同事或脅迫某人，我會立刻開除你」，「沒有任何藉口」。

莎奇13日表示，達克洛辭職的決定獲得白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)的支持，「團隊成員致力每天努力透過禮貌、文明且尊重他人的方式，達到總統要求的待人標準。」

每日郵報(Daily Mail)報導，這對愛侶在白宮得知達克洛威脅帕梅瑞後，即「主動出擊」，向「眾生相雜誌」(People Magazine)公開戀情；眾生相報導指出，達克洛和麥克蒙德去年11月開始交往，麥克蒙德當時負責報導拜登的競選新聞，從而與達克洛熟識。