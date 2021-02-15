受夠兩黨惡鬥 6成美國人盼見第3政黨

大選後，民主黨參議員舒默(右)是參院多數黨領袖，共和黨麥康諾參議員(左)為少數黨領袖。(Getty Images)

受夠民主與共和兩黨惡鬥，約62%美國 民眾認為美國需要另一個主要政黨。這是2003年有類似調查以來，比例最高的一次。

這份由蓋洛普民意調查（Gallup Poll）公布的最新民調顯示，從去年秋天以來，美國民眾對第三政黨設立的渴望持續增加，從9月的57%增加到今年1月的62%。近年來，這項民調也一直處在高點，其中2013年與2015 年皆為60%，2017年前美國總統川普上任第1年的9月達到61%。

與此同時，認為民主與共和兩個主要政黨代表民意的比例僅33%，這是除2013年10月的26%外，比例第2低的一次。

這項民調是在1月21日至2月2日，針對全美50州與哥倫比亞華盛頓特區906名美國成年人進行，民調落差約4個百分點。民調進行時，尚未傳出有超過120位共和黨 籍前民選官員及政府官員因為不滿共和黨處理前總統川普（Donald Trump）方式，討論籌組第三大黨或一個全新的中間偏右派系。

民調多半顯示，與共和黨或民主黨 人相比，獨立人士通常更傾向成立第三政黨，比重達到70%。但這次調查發現，共和黨人支持成立第三政黨的比例從去年9月的40%，快速攀升到63%，顯示共和黨人有巨大的轉變。相較之下，民主黨人的比重僅46%，低於去年9月的52% 。

在對民主與共和黨的評價上，美國民眾對共和黨的好感下降至37%，對民主黨有好感的比例則有48%。

儘管如此，共和黨與偏共和黨支持者中有40%希望共和黨能更趨保守，僅24%希望共和黨能更為溫和，顯示共和黨支持者希望共和黨未來更為右傾；民主黨與偏民主黨支持者中希望民主黨更自由與更溫和的則各占34%，反映民主黨支持者對民主黨未來走向意見較為分歧。