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中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

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中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

編譯葉亭均／綜合外電
德州周一晚間降到華氏2度，城市被大雪覆蓋。(美聯社)
德州周一晚間降到華氏2度，城市被大雪覆蓋。(美聯社)

酷寒天候在導致德州電網崩潰後影響擴大， 美國中部地區已有超過400萬戶家庭與企業陷入停電，墨西哥也受牽連。這波北極氣團帶來的冷空氣一路向南，使美國大部分地區氣溫驟降，能源市場陷入混亂。

在德州數百萬戶停電後，營運範圍從北達科他涵蓋到奧克拉荷馬等14州的電網營運業者已要求電力公司啟動輪流停電，以避免電力需求激增壓垮系統。

電網營運業者Southwest Power Pool在15日發表聲明說：「我們從事電網營運以來，這是史無前例的事件。」

德州是全美能源重鎮，也是一些全球最大石油與天然氣公司總部所在地，這回遭酷寒衝擊，凸顯氣候變遷影響升溫，讓天候更加變幻莫測。此外，在全球開始遠離化石燃料，轉向仰賴再生能源發電的全電力系統之際，大停電也凸顯出電網的脆弱性。

根據Poweroutage.us的資料，截至15日下午，德州有380萬戶停電；在堪薩斯、密蘇里、阿肯色、路易斯安那等州則有逾22.5萬戶停電。

在墨西哥，至少40萬戶家庭、企業與其他電力用戶停電，原因是德州的嚴寒天候導致天然氣短缺，並且迫使電廠暫停運作。目前其中約60%受影響的用戶已經恢復電力。

美國國家氣象局預估，德州達拉斯的氣溫將從周一（15日）晚間華氏2度（攝氏零下17度），周三回升至攝氏零下1.67度，但到周四晚間，氣溫又會再度下降。

如此酷寒天氣在德州多數地區是很罕見的，因此也引發大混亂。例如在德州第一大城市休士頓，道路結冰，民眾大排長龍等著填補家用暖爐的燃料，暖爐用的木柴也被搶購一空。此外，酷寒也衝擊能源產業，以生產頁岩油為主的二疊紀盆地原油產量已減少每日100萬桶，導致西德州原油價格逾一年來首度漲破每桶60美元價位。

德州 美國 墨西哥

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