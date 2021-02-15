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挺川派議員 點名佛州州長代表共和黨角逐2024大選

記者顏伶如／綜合報導
佛州州長德桑提斯。(美聯社)
佛州州長德桑提斯。(美聯社)

挺川派共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)14日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時指出，2024年總統大選共和黨可能由佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)披掛上陣。就在14日稍早，德桑提斯接受福斯新聞專訪當中，則批評拜登總統針對佛州蓬勃發展的經濟與房地產市場「刻意打壓」。

拜登政府官員日前對媒體透露，為降低新冠病毒傳播，除了考慮規定國內線航班乘客必須接受新冠病毒檢測，也正研議針對美國國內特定地點發布旅遊禁令，例如佛州。

美國疾病管制與預防中心(CDC)統計，佛州近來出現英國變種新冠病毒B.1.1.7確診案例增加，在全美各州當中是英國變種病毒確診案例最多的州。全美目前累計有1173個英國變種病毒確診案例，其中有379例出現在佛州。根據媒體報導，由於英國變種病毒猖獗，使得白宮日前考慮對佛州發布旅遊禁令。

代表佛州第一選居的蓋茨說，對於德桑提斯的表現引以為榮，拜登政府知道德桑提斯可能參選2024年大選，因此現在就使出貶抑手段。

蓋茨說：「德桑提斯並沒說出口的真相是，拜登團隊心知肚明，倘若川普不是2024年的共和黨總統候選人，我們改革運動的領袖肯定將是德桑提斯。」

他表示，拜登團隊非常清楚德桑提斯可能角逐2024年大選，「所以他們現在開始對佛州潑髒水，因為，大家都知道，在全美民眾眼裡，佛州如今確實受到許多人羨慕」。

蓋茨呼應德桑提斯說法，強調佛州經濟在疫情期間蒸蒸日上。蓋茨表示，對於住在美國其他地區，在疫情封鎖期間已深感忍無可忍的民眾來說，佛州「頗具吸引力」。

到目前為止，德桑提斯並未表態是否參加2024年總統大選，僅表示把重點放在2022年爭取連任州長。

疫情爆發後，德桑提斯向來反對封閉措施，對於新冠疫苗分配則採「老年人優先」政策，將疫苗首先提供給65歲以上、住在養老院等長照機構的老年人，以及第一線醫護人員使用。

蓋茨在訪問中說，佛州拒絕以封閉手段對付疫情，而是把焦點放在染疫風險較高的弱勢族群，「而讓我們其他人可以自由自在過生活」。

佛州 拜登 疫情

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