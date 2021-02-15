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貌合神離？梅蘭妮亞情人節寧關心病童「就是不提川普」

編譯張君堯／即時報導
自川普卸任以來，前第一夫人梅蘭妮亞與丈夫同框場合愈來愈少，甚至在成立自己的辦公室後，外界認為已有「離婚跡象」，更在情人節、這個紀念另一半的日子，梅蘭妮亞隻字不提先生川普，反而引起眾多網友關注。路透
自川普卸任以來，前第一夫人梅蘭妮亞與丈夫同框場合愈來愈少，甚至在成立自己的辦公室後，外界認為已有「離婚跡象」，更在情人節、這個紀念另一半的日子，梅蘭妮亞隻字不提先生川普，反而引起眾多網友關注。路透

川普卸任以來，前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）與丈夫同框場合愈來愈少，甚至在成立自己的辦公室後，外界認為已有「離婚跡象」，更在情人節、這個紀念另一半的日子，梅蘭妮亞隻字不提先生川普，反而引起眾多網友關注。

梅蘭妮雅14日在推特上貼出參訪兒童之家的照片，並指出「在情人節這一天，我想在過去幾年參訪兒童之家時，給予這些勇敢且鼓舞人心的兒童們愛與力量，今天以及每一天」。

眼尖的網友很快注意到在紀念另一半的情人節之際，梅蘭妮亞竟沒有提到先生川普，不過梅蘭妮亞過去3年的情人節都參訪位於馬里蘭州的兒童之家，而卸下第一夫人身分的她，今年情人節則返回佛羅里達州住所的海湖莊園。

此外，梅蘭妮亞的「後白宮辦公室」也於12日成立，雖然目前尚未公布未來計畫，但先前外媒曾透露，梅蘭妮亞成立辦公室是為了持續推動自己第一夫人時期所提出的「力求最好」（Be Best）倡議，主要聚焦於兒童成長、網路社交媒體上的霸凌問題、以及鴉片類藥物濫用。

至於生活現況，CNN引述多位消息人士指出，梅蘭妮亞自卸下第一夫人後，生活變得十分悠閒，可以「去SPA後上餐館、再去SPA，最後與川普共進晚餐」，強調「不像丈夫，梅蘭妮亞的心思早就不在華府」。

梅蘭妮亞 川普 推特

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