貌合神離？梅蘭妮亞情人節寧關心病童「就是不提川普」

自川普 卸任以來,前第一夫人梅蘭妮亞 (Melania Trump)與丈夫同框場合愈來愈少,甚至在成立自己的辦公室後,外界認為已有「離婚跡象」,更在情人節、這個紀念另一半的日子,梅蘭妮亞隻字不提先生川普,反而引起眾多網友關注。

梅蘭妮雅14日在推特 上貼出參訪兒童之家的照片,並指出「在情人節這一天,我想在過去幾年參訪兒童之家時,給予這些勇敢且鼓舞人心的兒童們愛與力量,今天以及每一天」。

On this #ValentinesDay, I think of the brave & inspirational children at @TheChildrensInn @NIH where I visited the past few years. Sending them love & strength, today & everyday. #HappyValentinesDay pic.twitter.com/rWl86el7bh