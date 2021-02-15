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德州寒流引發供應疑慮 WTI油價每桶漲破60美元

中央社 / 香港15日綜合外電報導
美國德州遭逢嚴酷寒流，交易商警告，這可能導致石油產量大減。路透
美國德州遭逢嚴酷寒流，交易商警告，這可能導致石油產量大減。路透

美國德州遭逢嚴酷寒流，交易商警告，這可能導致石油產量大減。由於外界擔心石油供應出問題，美國西德州中級原油價格今天上漲到每桶逾60美元，為一年多來首見。

法新社報導，西德州中級原油（West TexasIntermediate，WTI）在亞洲交易上漲2.19%，達每桶60.77美元，這是自去年一月以來的最高點。去年一月之後，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重創對石油的需求，石油市場暴跌。

基於對全球經濟逐步復甦的預期，以及美國總統拜登政府推出振興計畫，加上期望疫情減緩和疫苗推出有助於生活回歸正常，進而刺激市場需求，原油價格已連續數月上漲。

倫敦布倫特原油（Brent Crude）上週已先突破每桶60美元的門檻。布倫特與西德州中級原油自今年初以來，雙雙上漲超過20%。

位於新加坡的能源分析機構Vanda Insights創辦人哈里（Vandana Hari）說：「寒流、沙烏地阿拉伯再度減產、美國承諾推出新的振興方案，這些都促使（油價上漲）。」

但他補充：「最重要的單一因素是，過去4週以來，全球COVID-19疫情逐漸降溫，持懷疑論者可能沒注意或者不相信這一點。」

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