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變種病毒攻入39州 未來3個半月 美恐再有13萬人病歿

編譯陳韻涵／綜合14日電
新冠疫情雖然近日有所好轉，但專家仍警告疫情還要再加強控制，病歿人數還會增加。圖為在紐約市哈林區一家養老院內，護士為院內工作人員施打疫苗。(美聯社)
新冠疫情雖然近日有所好轉，但專家仍警告疫情還要再加強控制，病歿人數還會增加。圖為在紐約市哈林區一家養老院內，護士為院內工作人員施打疫苗。(美聯社)

華盛頓大學(University of Washington)衛生指標與評估研究院(IHME)最新模型顯示，若不繼續控制新冠病毒傳播，未來3個半月還會有13萬名國人病歿；新增確診及住院率近期下降，但美國仍未脫離疫情險境。

新冠肺炎傳染曲線目前朝對的方向發展，但四個關鍵要素攸關未來幾個月的疫情發展方向。

IHME團隊表示，增加接種疫苗和季節性減少(declining seasonality)可能有助疫情曲線向減少發展，春夏之際疫情可能改善減緩，「此二要素可以緩和或翻轉趨勢」。

另一要素是率先在英國發現的「B.1.1.7」變種病毒擴散，專家表示，這種毒株可能在春季成為美國主要的病原體。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，美國39州已出現至少1173宗B.1.1.7變種病毒病例。

IHME團隊表示，另一關鍵為「有利新冠病毒傳播的行為增加」。

團隊解釋，「冬季的病毒傳播情況可能會透過戴口罩、移動減少，避免高風險的室內用餐等活動而緩和，隨著新增病例減少和疫苗接種普及，各項行為可能降低病毒傳播的風險。」

這也是專家提醒國人，即便各州州長放寬防疫規定，也別鬆懈防疫的原因。

CNN醫療分析師溫麟衍(Leana Wen)14日表示，疫情數據減少是好事，「但我也很擔心變種病毒，因為我們已看到其他國家的變種病毒疫情大爆發」，「我認為，盡可能地加速打疫苗很重要，同時也要持續戴口罩並維持社交距離防疫，這些對遏止病毒擴散很重要。」

除了B.1.1.7變種病毒之外，CDC周日表示，七州及華盛頓特區共出現17宗率先在南非發現的「B.1.351」變種病毒病例，另有兩起(分別在明尼蘇達州和奧克拉荷馬州)率先在巴西發現的「P.1」變種毒株病例。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至14日，美國至少2763萬8748人確診、已知48萬5305人死亡。

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