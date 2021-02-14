徵才廣告條件竟寫「非亞裔」矽谷公司道歉

LinkedIn 徵才廣告上出現「非亞裔」(non-Asian)，引輿情譁然。(取材自推特)

一家跨國科技公司在徵求矽谷資訊分析人才的廣告中，因為列出必須「不是亞裔 」的條件，引發對亞裔族群的歧視 ，該公司隨後發出道歉聲明，目前這則網路徵才廣告已下架。

加州聖荷西（San Jose）的「信使新聞」報導，資訊顧問公司Aptude上週末出現在商務社群網站領英（LinkedIn）的求才廣告，指定在舊金山灣區孟羅公園（Menlo Park）的資訊分析職缺，除了具備特定的程式技能之外，且「不能是亞洲人」、必須「沒有工作簽證的問題」。

報導指出，這則網路徵才廣告出現的時機，正值疫情蔓延之際，媒體報導病毒起源於中國 ，點燃了對亞裔族群的歧視。

Aptude總部位於芝加哥近郊，在亞特蘭大、墨西哥、印度和馬來西亞設有辦公室，Aptude昨天在書面聲明中表示，9日起注意到這則有問題的徵才啟示，並立即著手刪除、找出發生的原因，公司內部的調查指向這則造成誤解的溝通訊息是由「沒有歧視意圖的個人」所刊登。

Aptude強調會採取行動避免類似的廣告再次發生，並表明他們反對任何形式的歧視，對於此事件造成的任何傷害、或者對公司價值觀的誤解，感到遺憾與沈痛。

「停止仇視亞太裔」（Stop AAPI Hate）組織於去年8月發布報告提到，疫情爆發期間，美國各地收到超過2500起仇視亞裔案件，其中46%發生在加州。

近日，舊金山灣區的唐人街因兩起無端攻擊亞裔年長者的重大事件顯得不平靜，其中一起發生在舊金山殺害一名84歲長者的罪行並被攝影機拍到，當地警察因此特別加強對中國城的巡邏。

根據阿拉美達郡（Alameda County）官方紀錄，過去兩周，奧克蘭（Oakland）中國城發生18起攻擊亞裔美國人的犯罪案件。

這則涉及「歧視亞裔」的徵才廣告在網路上引發討論後，領英公司表示，「不容忍任何種族主義或仇恨情緒」；目前徵才廣告已下架，並正著手調查整件事的始末，以確保相關情事不會再發生。