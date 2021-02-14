對美喊話 中駐美大使館：世衛不是想來就來，想走就走

中國駐美大使館昨發布聲明稱，中方歡迎美方重返世衛組織，世衛組織不是想來就來、說走就走的遊樂場。(美聯社)

美國 13日呼籲中國 釋出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最初幾天的原始資料；中國駐美使館隨後發表聲明，說美方近年來損害世界衛生組織在內的多邊機制，應以最高標準自律。

世界衛生組織（WH0）國際專家小組近期赴中國進行疫源調查，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天稍早對調查初步結果公布方式深表關切。他強調，調查結果應獨立且不受中國干預或變造。

蘇利文還說，美國「重新與世衛 往來也意味著，（美方）將以最高標準檢視世衛。在這個關鍵時刻，保護世衛信譽是最高優先事項」。

蘇利文呼籲中國交出疫情爆發初期資料。

對此，路透社報導，中國駐美大使館回應時，措詞強硬地說，中國歡迎華府決定重返世衛，但警告世衛是國際衛生領域的多邊權威機構，「不是想來就來，說走就走的遊樂場」。

聲明說：「美方近年來的所作所為極大損害了包括世衛組織在內的多邊機制，極大妨礙了抗疫國際合作。現在美方卻表現得好像什麼都沒有發生過一樣，甚至對其他始終支持世衛組織的國家和世衛組織本身橫加指摘，這樣的行為如何取信於世界？」

中國駐美大使館呼籲，希望美方能以「最高標準自律」，並「承擔起相應責任，以實際行動支持世衛組織工作，為國際抗疫合作作出應有貢獻」。

美國「華爾街日報」昨天引述世衛調查員的說法報導，中國當局拒絕提供境內最早一批新型冠狀病毒病例的原始資料；調查員說，雙方為了缺少細節一事而激烈交鋒。