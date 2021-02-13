彈劾案…民主黨為何突改主意不傳證人 拜登的主意？

拜登總統對二次彈劾川普一案，保持低調，不做評論。圖為拜登總統12日晚離開白宮搭往大衛營。(美聯社)

參院對川普的二度彈劾 一如所料未能定罪，其中執意彈劾的民主黨 人，在參院審前原本同意不傳喚任何證人的情況下結束審訊；為何13日民主黨彈劾監察人突然改變主意要傳證人，卻又在最後一刻退卻，放棄傳喚證人，外界相當好奇。

按道理，民主黨人可以透過傳召證人，透過證供說明在1月6日國會遭暴徒衝擊期間，川普當時不但知情，可能還做過一些事，但為何最後要撤回？

顯而易見的答案是，拜登 總統或他的代理人向參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)明確表示，他不希望審判拖下去，尤其是毫無懸念的早已知道結果；此外，拜登表面上避免評論彈劾案，更不要說介入彈劾審判，他只說過僅有興趣知道共和黨如何投票決定川普是否有罪。

然而在背後，拜登要求盡結束審判，以便國會盡快將焦點放在對抗新冠疫情紓困及確認他的內閣提名人選。

毫無疑問，傳喚證人將延長審判時間，甚至花相當長時間，可是即使有更多目擊者和證人，也沒有任何明顯的方法可將川普定罪。如果民主黨決定13日推翻前議，要傳證人作證，川普辯論律師團隊也祭出威脅，也要傳多達300名證人出席。如此一來，一來一往，勢將拖長彈劾審理時間，違反拜登與民主黨速戰速決的初衷。

而且直到最後一天13日，最多只有五、六名共和黨參議員確定投票定川普的罪，因此不足以達到最少的17人倒戈的彈劾門檻條件；加上參院少數黨領袖麥康諾表明對投票持開放態度後，無罪的結果已確定，為免夜長夢多，民主黨不傳喚證人便可理解了。

另方面，在傳召證人問題上，白宮一名官員聲稱白宮並沒有介入參與討論，也沒有達成任何協議。

拜登的一些盟友對參院民主黨人不傳召證人的做法表示欣慰，因為審判延長拖下去，只會妨礙國會聚焦抗疫及確認拜登的內閣提名。

曾經是歐巴馬高級顧問的艾哲洛(David Axelrod)在推特貼文表示，全美沒有人希望民主黨人審訊繼續下去，他們只希望能夠獲得紓困援助、期望民主黨人能為新冠疫苗、為孩子們能重返校園而工作。艾哲洛認為民主黨人不傳證人，是作了正確的決定。