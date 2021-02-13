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情人節週末 寒流凍雨襲40州 近2億人受影響

海邊最冷？蔡英文慰勞海巡 要大家情人節別講冷笑話

記者邱瑞杰／基隆14日報導
蔡英文總統（左四）到基隆市慰勞海巡署同仁，與女性同仁合影時一起比出愛心手勢。（記者邱瑞杰／攝影）
蔡英文總統（左四）到基隆市慰勞海巡署同仁，與女性同仁合影時一起比出愛心手勢。（記者邱瑞杰／攝影）

蔡英文總統今早到基隆市，慰問海巡署春節期間輪值同仁辛勞。今天是大年初三，也是情人節，蔡總統提醒大家要跟自己的先生、太太和女朋友說情人節快樂，而且「拜託大家要熱情一點」，不要像對她講話那樣，也不要再講冷笑話了。

蔡總統由海洋委員會主委李仲威和兼任海巡署長的海委會副主委周美伍陪同，今天上午9點到海巡署第2巡防區指揮部慰勞同仁。蔡總統進入指揮部時，與海巡署同仁拱手拜年，並對在場採訪的媒體從業人員說新年恭喜、新年快樂。

蔡總統說，今天到基隆看看海巡署春節執勤情況，說一聲新年快樂，感謝春節期間輪值的弟兄姐妹堅守崗位。她除代表國人感謝海巡同仁，也特別要感謝同仁的家人，因為有家人的體諒，大家才能專心，沒有後顧之憂的執勤。

蔡總統肯定海巡署從打擊走私到救急救難都有很好的表現，並提及去年7月在恆春外海查獲市值達32億元毒品。她說，反毒是政府的第一要務，海巡人員就是幫政府落實承諾最前線的戰士，大家辛苦了。

蔡總統說，有注意到海巡兄弟、姐妹非常的活潑，她知道一個冷笑話，就是「再冷的笑話都沒有海邊來得冷」，這個海巡的笑話其實比海邊更冷，不過她知道大家的心都很溫暖。

蔡總統致詞結束前表示，要再提醒大家一件重要的事情，就是今天是情人節，休息的時候一定要打電話跟自己的先生、太太和女朋友說情人節快樂，「但是拜託大家要熱情一點，不要像對總統講話那樣，也不要再講冷笑話了。」

蔡英文總統（前排左四）14日到基隆市第2巡防區指揮部，慰問海巡署春節期間輪值同仁...
蔡英文總統（前排左四）14日到基隆市第2巡防區指揮部，慰問海巡署春節期間輪值同仁辛勞。（記者邱瑞杰／攝影）

毒品 蔡英文

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