新增確診銳減 專家擔心這2原因害疫情回「春」

美國新冠疫情近日稍微緩解，但專家擔心變種病毒和鬆懈防疫可能在春季再讓疫情加劇。圖為在佛州迪斯尼樂園，遊客聚集在一起，未保持社交距離。(美聯社)

嚴重的新冠肺炎疫情 ，在冬季一度每周奪走2萬人性命，所幸疫情近日大幅改善，緊繃的醫療資源與人力稍微緩解；近日每天新增確診數據銳減至10萬人以下，首度降至去年11月初以來新低，但專家擔心變種病毒和鬆懈防疫可能在春季再讓疫情加劇。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至13日，美國 已有超過2757萬人確診、將近48萬4000人死亡。

「紐約時報」報導，美國12日新增9萬9565人確診，至少5463人病歿；過去一周以來，每日新增確診平均約9萬7378例，較兩周前減少38%，且大幅少於一個月前的25萬例，47個州都通報疫情趨緩。

傳染病專家警告，新冠病毒威脅不減，傳播力仍高且每天奪走至少2000多條人命。

冬季疫情趨緩可能受到變種病毒影響，而在春季出現另一波高峰，全美至少已出現997宗變種病例。

「華盛頓郵報」報導，隨著疫情趨緩，官員及公眾再次討論是否持續積極避疫以遏止病毒傳播，或試圖回歸日常，即放寬可能幫助限制病毒擴散及變種的措施。

科學家呼籲人們持續維持社交距離並戴口罩，延緩病毒傳播，藉此防範春季疫情上揚。

「我們有所進展，很棒，但現在不是鬆懈的時候」；內布拉斯加州大學醫療中心(UNMC)傳染疾病專家勞勒(James Lawler)說：「目前病例仍維持在去年11月初的水準。」

全國新冠住院1月6日來到13萬2000人的高峰，此數據近日降至8萬人以下，主因是新增確診驟減。

專家說，疫苗 對於緩和疫情的幫助不大，一旦有假期群聚，確診就會出現增幅。

變種毒株是新一波疫情上揚的隱憂，率先在英國發現的B.1.1.7毒株已在美國至少37州現蹤；最早在南非發現的B.1.351則已在美國出現至少14宗病例。

科學家齊聲呼籲民眾別對目前疫情趨緩及疫苗接種的情況沾沾自喜，同時提醒目前打疫苗的速度仍比病毒擴散的速度慢。

耶魯大學公衛學院流行病學教授Albert Ko說：「我很擔心會有另一波疫情高峰。」

勞勒則說：「你已經消除了乾柴，那是最容易燃燒的物品；它現在必須燒更濕、更綠的木頭，速度會更緩慢。」

哥倫比亞大學傳染疾病專家薩曼(Jeffrey Shaman)說：「一旦感染者愈多，愈多人染疫、痊癒或死亡，短期內可能較少人確診，但疫情爆發曲線是鐘形的。」

專家坦言，疫情走向未知，美方對於變種毒株的基因定序追蹤也很有限。

美國醫學院協會(AAMC)首席醫療照護官賈尼斯‧歐洛斯基(Janis M. Orlowski)說：「我們無法知己所不知。」