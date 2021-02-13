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川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾稱不等於寬恕暴亂

「他們在哪計票？」視頻中暴民喊：總統邀我們來的

編譯潘勛／綜合13日電
暴民在1月6日闖入國會後，逼問國會警察，「他們(指國會議員)在哪兒計票？」顯見暴民鎖定的訴求，就是阻止國會確認拜登勝選。(美聯社)
暴民在1月6日闖入國會後，逼問國會警察，「他們(指國會議員)在哪兒計票？」顯見暴民鎖定的訴求，就是阻止國會確認拜登勝選。(美聯社)

前總統川普二度遭彈劾案13日落幕，審理過程播放的視頻顯示暴民在1月6日闖入國會，砸碎門窗，翻越圍欄後，曾揮舞球棒及木棍逼問國會警察，「他們(指國會議員)在哪兒計票？」足見暴民鎖定的訴求，就是阻止國會確認拜登勝選；彈劾監察人強調，暴民另高喊是應川普總統之邀前來，沒有川普教唆，國會暴亂事件不會發生。

美聯社報導，眾院彈劾監察人播放的視頻令人震驚又不安，其中有些內容以前未向大眾公開；有些暴民揮舞棍棒，逼退國會警察，另些暴民則在國會草坪上架好絞刑台，行刑對象便是川普的副總統潘斯。

彈劾監察人把國會暴亂事件影音視頻播了幾十次，其中有一段是一名男子高喊，「我們應邀來此！我們受邀而來！邀請我們的是美國總統！」

彈劾監察人介紹視頻時強調，川普的無稽之談，說2020年大選結果被偷走，對暴民有多麼重要；此外，暴民們心意十分堅定，想阻止國會山莊裡的國會議員確認拜登當選總統；一段又一段的視頻裡，暴民呼喊眾院議長波洛西及潘斯的名字；暴動開始之際，兩人在議場內監督計算選舉人團票數。

民主黨籍彈劾監察人指出，視頻足以證明，若不是川普有意推翻選舉結果，國會山莊暴動事件根本不會發生。

川普的辯護律師團在12日的陳詞中也譴責動用到視頻毫無必要，雖承認暴動很激烈又非法，一如民主黨所述；但他們反擊說，川普不必負責，此外川普已經卸任，不能再被彈劾。

參院彈劾審訊首日即投票判定，川普卸任而不能彈劾的說法不成立，但這個說法投合共和黨參議員心意，他們希望外界認定他們譴責暴動，而又不必把川普定罪。

幾名共和黨參議員如羅穆尼及穆考斯基表示，視頻令他們震驚，13日也投票支持把川普定罪，但大多數共和黨參議員雖譴責暴動事件，卻主張川普已卸任，沒必要進行彈劾；還有一些人說，民主黨未能證明暴動是川普教唆的。

川普 彈劾 民主黨

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