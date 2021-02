特斯拉 (Tesla)和太空探索技術公司(SpaceX)執行長馬斯克14日推文,詢問俄羅斯總統是否想和他一起在線上語音社群 聊天軟體Clubhouse 上對話。

Clubhouse於13日表示,正在審查數據安全措施,此前史丹福網路觀察站(Stanford Internet Observatory)發現,其基礎結構中潛在的漏洞可能導致外部取得用戶語音數據。

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?