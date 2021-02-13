隱瞞安養院染疫死亡數 紐約州長幕僚道歉

紐約州長古莫（右）及幕僚戴羅沙。美聯社

根據「紐約郵報」刊登的通話紀錄，由於紐約州 長辦公室不願公布外界索取的安養中心COVID-19染疫死亡數據，州長古莫的高層幕僚本週為此向州議員道歉。

率先披露通話內容的「紐約郵報」（New YorkPost）報導，古莫（Andrew Cuomo）的幕僚戴羅沙（Melissa DeRosa）10日在電話中告訴民主黨 籍州議員，古莫辦公室擔心病亡人數會被聯邦檢察官「用來對付我們」。她說：「因此，我們基本上凍結數據」。

距此大約兩週前，紐約檢察長詹樂霞（LetitiaJames）公布一份報告指出，去年3月到8月安養中心實際染疫死亡人數，可能比正式公布的6400人多出一倍。

民主黨籍與共和黨籍州議員認為這是在掩蓋事實，氣憤地表示，他們去年為對抗疫情而授予古莫緊急權力的決定，如今正重新考慮。

民主黨籍州參議員郭納德（Andrew Gounardes）在推特寫道：「這是背叛公眾的信任，我們必須對此事充分究責。」

去年夏季，紐約州議員強力要求進一步公開安養中心感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡的住民人數，州長古莫予以拒絕。

送醫治療的安養中心染疫住民，並未列入紐約州政府提出的安養中心染疫死亡清單中，州議員認為，這是在掩蓋危機的實際嚴重程度。

大約相同時間，美國司法部也開始索取安養中心的染疫病故數據。司法部當時受到前總統川普 監督，而古莫與共和黨籍的川普經常爆發口角。古莫指責川普，未對民眾公開日益惡化的疫情。

戴羅沙在今天發表的聲明中說，她的辦公室決定，必須以聯邦政府的要求為先，然後再回應州議員的要求。

她在聲明中說：「正如我在電話中對州議員所說，我們無法如人人所希望般地快速回應他們的要求。」

保守派智庫「帝國中心」（Empire Center）援引透明法索取數據時，古莫的行政團隊也企圖拒絕，但後來還是不得不提供。

一位法官命令紐約州在本月公布染疫病歿人數，根據紐約州公布的數據，若將送醫後不治的人數計入，死於COVID-19的安養中心住民人數比先前公布的數字多出數千人。