桑默斯vs.克魯曼 兩大經濟學泰斗辯論刺激方案

前美國財政部長、國家經濟委員會主席桑默斯。美聯社

美國總統拜登 提議的1.9兆美元「美國紓困方案」規模是不是太大？會不會引燃通膨？這正是美國兩大經濟學泰斗桑默斯（Lawrence Summers）與克魯曼 （Paul Krugman）12日辯論的主題。

桑默斯曾擔任美國財長、國家經濟委員會主席以及哈佛大學教長等職，克魯曼是2008年諾貝爾經濟學獎得主、紐約時報專欄作家，兩人都是知名度極高、言辭犀利的中間偏左派重量級經濟學家，使12日這場由普林斯頓大學經濟學者Markus Brunnermeier主持的視訊會議辯論備受矚目。

之前，桑默斯投書華盛頓郵報，發表「拜登刺激宏圖固然可佩，卻也帶來一些大風險」一文；克魯曼則在紐時專欄以「拜登大舉支出正是美國所需」一文，為這套巨額方案辯護。

兩人接著在12日線上視訊辯論中各自陳述己見，以下是彭博資訊報導整理出的辯論重點：

●桑默斯提出四點：

1) 1.9兆美元方案「極大」，支出總額遠大於估計的「產出缺口」，即實際產值比潛在產值短少的部分；

2)「遠遠超出」協助新冠肺炎疫情受害者所需的紓困支出；

3) 可能冒著觸發通膨的風險——如果紓困方案果真擦槍走火引起通膨竄升，聯準會（Fed）可能不得不提高利率抑制通膨，不經意造成經濟衰退；

4)紓困方案的龐大支出若投入長期基礎建設變，會是更好的用途。

●克魯曼則重申在紐時專欄所言：拜登的方案應視為「紓困」，而非「刺激」。從「天災紓困」或「抗疫如作戰」角度來看，救災、打戰需要花多少就該花多少，不會先斟酌「產出缺口多大」再衡量應投入多少支出。

克魯曼接著把拜登計畫分成三大部分，逐一檢視：

1)公共服務支出，例如聯邦協助為國民施打疫苗、使學校安全復課；這部分支出絕對合情合理；2)金援失業者和州與地方政府，也有正當理由；3)包括發給許多民眾1,400美元現金，由於許多人並非疫情受災戶，這部分支出引來「未花在刀口上」的質疑。克魯曼同意，這部分並非最「不可或缺」的支出，但卻是民意支持最強的項目，有助於讓整套方案能在國會過關。

克魯曼也指出，這套方案應該不會「過度刺激」經濟、引燃通膨，因為從去年春季「新冠病毒援助、紓困和經濟安全法案」（CARES Act）的經驗觀之，民眾領到1,400美元紓困金 後，會把其中一大部分存起來，而不是馬上花掉。一旦疫情平息，州和地方政府也會把過剩的援助款存入應急基金。

針對桑默斯主張支出用在基礎建設會更好，克魯曼認為拜登政府兩者都必須做，但事有輕重緩急，此刻應先著重疫情紓困，待2022年起再開始展開需長期投入的基礎建設投資。

克魯曼也提到，萬一通膨復熾，聯準會（Fed）大可收緊貨幣政策。

●各抒已見後，桑默斯和克魯曼對彼此的論點提出下列反駁：

桑默斯質疑克魯曼：不信Fed能「微調」利率以抵銷過度財政刺激，同時還能避免經濟陷入衰退；他也不認為大部分紓困金會慢慢花用，GameStop投機狂熱即顯示一些散戶拿紓困錢炒作股票，況且疫情結束將引爆消費支出；年輕一代經濟學者誤以為通膨不會再度成為麻煩，「可能犯了錯誤」，通膨風險須小心應對；宜採取小規模、謹慎的步驟，除非有說服力強大的理由，才投入別的事，他估計拜登1.9兆美元計畫中，將近1兆美元是無關緊要的「空氣」支出。

克魯曼回應：像GameStop這類事件，「泡沫時時發生」，但為預防泡沫而調整貨幣政策，通常並不明智；1.9兆美元計畫若能順利通過並發揮立竿見影效用，將博得民意支持，這將減少拜登政府後續支出計畫通關的政治阻力；儘管通膨可能是一種自我實現的預言，但此刻觀之，通膨預期大幅升高的風險不大。

總之，兩位重量級經濟學家對拜登紓困方案的觀點有「局部共識」，主要歧見點在於方案的規模、以及引發通膨麻煩的風險。克魯曼認為桑默斯「過度擔憂」通膨問題，可能判斷「錯誤」，但承認自己也「不確定」是否就是如此，一切就待時間驗證。