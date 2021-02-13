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停播BBC新聞頻道 陸駐歐盟使團：因損害利益、破壞團結

記者呂佳蓉／即時報導
中國駐歐盟使團的聲明。（取材自中國駐歐盟使團網站）
中國駐歐盟使團的聲明。（取材自中國駐歐盟使團網站）

歐盟對外行動署發言人表示，中國禁播英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）的決定，限制言論與新聞自由，香港電台據此停播，也表明香港實施「港版國安法」後自由遭到侵蝕。對此，中國駐歐盟使團指出，BBC世界新聞台的涉華報導違反新聞應當真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結，不符合境外頻道在中國境內落地條件。

據中國駐歐盟使團網站消息，中國駐歐盟使團發言人表示，BBC世界新聞台涉華報導有關內容違反「廣播電視管理條例」、「境外衛星電視頻道落地管理辦法」有關規定。

該發言人並強調，中國國家廣播電視總局據此決定，不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理。中國有關廣播電視的管理法規合憲合理，同世界各國的通行做法一致，中方相關決定完全正當合法。

該發言人接著強調，真實、客觀、公正是新聞報導的基本要求，也是新聞自由的重要前提。打擊虛假資訊不能有雙重標準。雙重標準下的新聞自由只能是虛假資訊的自由。

對於香港電台也決定停播，該發言人稱，香港電臺是香港公共廣播機構，其根據國家廣播電視總局的通報決定停播BBC有關節目，「歐方無權借此對香港國安法說三道四」。

中國 香港 歐盟

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