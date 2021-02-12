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他被爆地下情 恐嚇記者「毀掉妳」白宮令停職7天

編譯慮炯燊／綜合12日電
政治新聞網站Politico記者泰拉‧帕梅瑞報導白宮副新聞發言人達克洛的地下情，而遭達克洛恐嚇「會毀掉妳」。(取自Tara Palmeri推特)
政治新聞網站Politico記者泰拉‧帕梅瑞報導白宮副新聞發言人達克洛的地下情，而遭達克洛恐嚇「會毀掉妳」。(取自Tara Palmeri推特)

白宮副新聞發言人達克洛傳出對一女記者揚言「會毀掉妳」，結果在12日被無薪停職七天...
白宮副新聞發言人達克洛傳出對一女記者揚言「會毀掉妳」，結果在12日被無薪停職七天。(取自T.J. Ducklo推特)

白宮副新聞發言人達克洛(T.J. Ducklo)傳出和Axios新聞網站女記者發生地下情，在另一新聞網站Politico女記者追問時，作出性別歧視及褻瀆威脅，揚言「會毀掉妳」，結果在12日被無薪停職七天。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，達克洛的舉動「完全不可接受」；她說沒有與拜登總統談過此事，但達克洛和白宮團隊已就事件致歉。

莎奇強調，「沒有人希望讓任何人感到不舒服，或被放在一個感到不舒服的位置。」

莎奇在聲明中說，在白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)批准下，達克洛被無薪停職。她說，達克洛「是第一個承認有關舉動，是不符合拜登所定專業標準的人」，而達克洛已向寫信給相關記者表示「深感遺憾」。

事件縁緣於政治新聞網站Politico記者泰拉‧帕梅瑞(Tara Palmeri)報導了達克洛與另一網媒Axios記者艾麗克西‧麥克蒙德(Alexi McCammond)有地下情。帕梅瑞是專責報導拜登的競選活動及其過渡團隊，達克洛的個人生活因此受到密切關注。

而時尚雜誌「浮華世界」(Vanity Fair)12日援引兩個未具名的消息來源爆料說，達克洛試圖壓下這篇報導，曾威脅帕梅瑞，聲言若她發表這篇文章，將會「毀掉她」。

「浮華世界」也報導，達克洛也對帕梅瑞作出歧視女性言論，也提到了帕梅瑞的私生活，指責她嫉妒他與麥克蒙德的關係。

此外，有線電視新聞網(CNN)12日報導稱，除了最初的道歉外，達克洛在事件發生後寫給帕梅瑞的一封信中表達「深深的遺憾」，承認應要更好控制自己的情緒。

眾所周知，前總統川普治下的白宮一直與媒體處於敵對關係，而拜登從一開始就試圖與華盛頓記者團改善態度，因此任命了以莎奇為首、經驗豐富的公關團隊；莎奇上任第一天就對記者說，「我對自由和獨立媒體，在我們的民主中所發揮的作用，以及你們所有人所發揮的作用深表敬意。」

拜登在宣誓就職當天，即與白宮人員說明了自己的標準，說「若聽到有人不尊重其他同仁，又或以居高臨下的態度待人，就一定會馬上開除，絕非開玩笑。」

莎奇就此表示，達克洛的行為「不符合我們的標準，不符合總統的標準。」

白宮 拜登 歧視

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