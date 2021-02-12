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男打完疫苗1周後死亡 CDC調查：他有宿疾

男打完疫苗1周後死亡 CDC調查：他有宿疾

編譯陳韻涵／綜合12日電
內布拉斯加州一名男子接種新冠疫苗一周後死亡，CDC已介入調查；圖為醫護人員在為民眾注射疫苗。(Getty Images)
內布拉斯加州一名男子接種新冠疫苗一周後死亡，CDC已介入調查；圖為醫護人員在為民眾注射疫苗。(Getty Images)

內布拉斯加州衛生廳11日表示，聯邦疾病防治中心(CDC)將調查內州一名男子接種新冠疫苗一周後死亡的案例。

聲明指出，這名40多歲的男子為長照機構的居民，本身有許多宿疾和健康狀況，1月17日在接種新冠疫苗一周後死亡。

CDC與聯邦食品暨藥物管理局(FDA)在去年12月14日到今年2月7日期間，接獲1170份打疫苗致死的報告，占所有接種者的0.003%；在此期間，當局配送逾4100萬劑輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗到全美。

「新冠疫苗死亡通常與過敏反應有關，可能打過疫苗後短時間內出現，這也是打過疫苗要觀察的原因」；內州首席醫療官安東尼(Gary Anthone)說：「雖然不能揣測此案例的情況，但很可能是因為宿疾。」

安東尼說：「我們對疫苗的安全有信心且了解，類似這樣的情況有許多疑問。」

這起病例已列入CDC與FDA共同經營的疫苗安全監控計畫「研發疫苗回報系統」(Vaccine Adverse Event Reporting System，簡稱VAERS)，接種疫苗後的所有事件或死亡情況都必須通報。

紐約時報(NYT)引述CDC截至12日的數據報導，全美已有約3580萬人接種至少一劑新冠疫苗，其中約1210萬人完善接種兩劑。

拜登總統希望在上任100天以內，讓1億國民接種疫苗，過去七天平均每日接種第一劑疫苗的人數為98萬9337人，相當於美國人口的11%，若依此數率到了6月24日將有50%的人接種；8月30日將有70%，11月5日將有90%的國民接種。

部分專家表示，至少要有70%到90%的國民完成接種，才有可能培植全體免疫力。

疫苗 CDC 紐約時報

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