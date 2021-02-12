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拜登偕第一夫人 拍攝影片賀農曆新年

第一夫人最愛情人節 吉兒妝點白宮草坪

編譯林梅婕／綜合12日電
14日是情人節，第一夫人吉兒·拜登在這最羅曼蒂克的日子給民眾更多愛和鼓勵，12日一早就在白宮北方草坪上布置巨型愛心紙卡，上面寫著「團結」和「愛」等振奮人心的字眼。(圖截自C-SPAN)
14日是情人節，第一夫人吉兒·拜登在這最羅曼蒂克的日子給民眾更多愛和鼓勵，12日一早就在白宮北方草坪上布置巨型愛心紙卡，上面寫著「團結」和「愛」等振奮人心的字眼。(圖截自C-SPAN)

14日是一年一度的情人節，也是第一夫人吉兒·拜登(Jill Biden)最喜歡的節日，今年因疫情未退，她決定利用這個最羅曼蒂克的日子給民眾更多愛和鼓勵，12日一早就在白宮北方草坪上布置巨型愛心紙卡，上面寫著「團結」和「愛」等振奮人心的字眼。

拜登總統當天和第一夫人與兩隻愛犬Champ和Major現身白宮北方草坪，吉兒在受訪時說道：「我只想散播一些快樂，我感覺疫情帶來的影響，每個人心情都不好，所以我們才想帶來一些快樂、一些希望，如此而已。」

除了「團結」和「愛」，其中一座巨型愛心紙卡上還有第一夫人的親筆簽名「愛你們的吉兒」，其他那些大紅色、粉紅色和白色的紙卡上則寫著「仁慈」、「希望」、「療癒」和「同理心」等，矗立在草坪上的各處。

拜登告訴記者們，吉兒最喜歡的節日是情人節，他擔任副總統的第一年，吉兒也曾在他辦公室的窗戶上貼滿愛心，並在其中一紙愛心上大方地寫著「喬愛吉兒」；拜登在憶述這段往事時止不住笑意：「不是吉兒愛喬，後來大家都知道我愛她多過她愛我了！」

第一夫人辦公室也透過聲明表示：「第一夫人的幽默感、對驚喜和傳統慶祝活動的熱愛是眾人皆知，特別是和家人一起，而情人節一直都是她最愛的節日。」

疫情期間許多民眾痛失摯愛，當拜登總統被問到要如何將愛深植民眾的心中時，拜登回答：「告訴他們要抱持希望，你只需要堅強起來」，一旁的吉兒也說：「我們希望能幫助你們振作起來。」

14日是情人節，第一夫人吉兒·拜登在這最羅曼蒂克的日子給民眾更多愛和鼓勵，12日...
14日是情人節，第一夫人吉兒·拜登在這最羅曼蒂克的日子給民眾更多愛和鼓勵，12日一早就在白宮北方草坪上布置巨型愛心紙卡，上面寫著「團結」和「愛」等振奮人心的字眼。(圖截自C-SPAN)

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