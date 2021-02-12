拜登撤銷孔子學院在美活動透明化提案？美方否認

國務院發言人普萊斯。(美聯社)

美國 前總統川普（Donald Trump）曾提案要求各級學校須揭露與中國孔子學院的夥伴關係。先前傳出新總統拜登 政府撤銷這項計畫，但美方加以否認。

香港英文報刊南華早報（South China Morning Post）報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）11日否認拜登（Joe Biden）團隊「悄悄」放棄這項計畫的媒體報導。

普萊斯說，這項規定草案不是被從聯邦公報（Federal Register）上，而是被從白宮 管理及預算局（Office of Management and Budget）程序中移除。

普萊斯表示：「川普政府從一開始就沒把這項規定草案交給聯邦公報，因為白宮管理及預算局在川普任內從未完成相關審查程序。」

他提到，拜登1月20日就職美國總統當天，白宮幕僚長克蘭（Ron Klain）凍結監管程序。這項規定草案，以及其他未通過白宮管理及預算局審查的規定，全都被從審查程序中移除，必須重新提交。

普萊斯還說：「提及孔子學院，我們持續關切中國共產黨包括透過這類機構的活動，因為它們可能影響美國的學術自由。」

目前美方仍在研究抗衡中國「破壞與干預民主」行動的最佳方式。