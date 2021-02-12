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拜登習近平通話 美中學者媒體審慎解讀

中央社台北12日電
評論認為，拜登與習近平這次通話，比兩人上一次的互相交流要冷淡得多。(美聯社)
評論認為，拜登與習近平這次通話，比兩人上一次的互相交流要冷淡得多。(美聯社)

美國總統拜登中國國家主席習近平11日通話，美中方面解讀目前傾向審慎。美國學者認為，拜登的對中政策不會回到過去；中國媒體則稍顯樂觀，指拜登藉由通話表達了對習近平及中國的尊重。

美國之音（VOA）中文網報導，約翰霍普金斯大學中國研究項目主任莫沙（Andrew Mertha）表示，連同這次通話，拜登（Joe Biden）的一系列言行顯示，他很清楚自己面對的是一個已經與過去大不相同的中國。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

莫沙指出，中國正不斷在國際關係中扮演更顯眼的角色。所以今天的中國與歐巴馬（Barack Obama）政府執政初期的中國相比，是個更大的國際性競爭者。

他認為，與川普（Donald Trump）政府相比，拜登政府採取的外交戰略更為熟悉和直接，但這並不代表拜登的對中政策內容也會回到過去。

莫沙直指，有評論認為，拜登與習近平這次通話，比兩人上一次的互相交流要冷淡得多，這一看法「是完全合適的」。

中國方面，目前對拜習通話的報導及評論有限。中共外圍官媒環球時報11日發表評論，指這顯然是拜登上任以來「最受期待的一次通話」。兩人共同展現了推動中美相互了解、管控分歧的善意姿態。盼望兩國社會都能跟進，全球輿論也能支持這一通話釋放出的「積極信息」。

評論說，通話被廣泛看成拜登向習近平和中國「表達尊重的姿態」。而拜登似乎想用這一善意，平衡美國新政府近來傳遞出的一些對中強硬訊息，以及輿論的解讀。而就雙方的披露內容來看，都比較符合外界預期。

這項評論指出，拜習「相互很熟悉」，這次通話等於繼續了大國領導人之間的私人關係，這對中美當前形勢下增加互信不可取代，也讓人們對未來4年中美溝通管道比川普時期有更多可靠性有了期待。而這也驗證拜登希望與中國競爭、但設下「不演變成衝突」底線的基本態度。

拜登 中國 美國

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