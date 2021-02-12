我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡

身陷牢獄 中國人權律師余文生獲國際人權大獎

被小報踢爆兩度出軌 眾議員格林反批「共產黨員抹黑」

編譯周辰陽／即時報導
美國共和黨籍聯邦眾議員瑪喬瑞．格林11日被每日郵報爆料給丈夫兩度戴綠帽，反批整起事件是「共產黨員」試圖抹黑她。路透
美國共和黨籍聯邦眾議員瑪喬瑞．格林11日被每日郵報爆料給丈夫兩度戴綠帽，反批整起事件是「共產黨員」試圖抹黑她。路透

美國共和黨籍聯邦眾議員瑪喬瑞．格林（Marjorie Taylor Greene）之前因發表歧視言論與推廣陰謀論而鬧得滿城風雨，11日再被小報爆料給丈夫兩度戴綠帽，但格林則反批，這是「共產黨員」試圖抹黑她。

每日郵報獨家報導，瑪喬瑞．格林1995年嫁給裴瑞．格林（Perry Greene），育有3名小孩。但她過去在健身房工作時，曾先後跟同事艾菲（Craig Ivey）與經理德威（Justin Tway）發展出婚外情。一位知情者透露，「這不是秘密，每個進入她交友圈的人都知道那兩段婚外情」。另一位知情者說，格林與艾菲經常毫不遮掩地出雙入對，因此大家都在談，「沒人會掰這種事情」。

格林當時的雇主錢伯斯（Jim Chambers）曾親眼目擊格林與艾菲舉止親密，也指「她對這些事挺坦然的，我們都覺得她的婚姻要完了。但我帶兒子去參加她兒子的生日派對時，她跟她先生之間的互動看起來完全正常，儘管彼此是有一點冷淡啦。」

錢伯斯後來雇用德威管理健身房，格林也隨之轉換目標。據指德威自知有朝一日可能買下該處、自己當上老闆，錢伯斯就覺得格林可能看上這一點，甚至認為她對當時正在離婚的他同樣有企圖，但堅持兩人毫無瓜葛。

錢伯斯與受訪的兩位知情者都認為格林換對象後，態度變得認真很多，不像是單純玩玩。知情者認為格林會受到領導人或掌權者的吸引，但當時的她和現在的她接近判若兩人，「我跟她經常一起工作，她肯定沒說過現在講的那些瘋狂玩意，如果她講過，我跟她就不會有往來了。」

報導指格林2020年贏得黨內提名後，過去的婚外情謠言就開始浮上檯面，《紐約客》雜誌也曾採訪錢伯斯和另一名知情者，並在格林的人物特寫文章提到此事。政治認同極左的錢伯斯公開質疑格林強打自己是基督徒、妻子與母親，兩段婚外情「也是耶穌批准的，對吧？」

面對每日郵報記者查詢，艾菲與德威均未斷然否認他們和格林有過婚外情，卻也都同樣不願多談，格林則堅持整起事件是「一個自認共產黨員的人（錢伯斯）散佈荒謬小報垃圾…我是民主黨社會主義議程的最大威脅，因此又要試圖抹黑我的名譽」。

健身 美國 紐約

上一則

撞名美國會 「國會山莊」書店選民電話接不完

下一則

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

延伸閱讀

連4場助攻兩位數 格林直追約柯奇紀錄

連4場助攻兩位數 格林直追約柯奇紀錄
對戰馬刺手役 格林超遠三分沒中 勇士抱憾輸球

對戰馬刺手役 格林超遠三分沒中 勇士抱憾輸球
NBA／湯普森缺陣 格林笑稱：現在只能吼其他年輕人

NBA／湯普森缺陣 格林笑稱：現在只能吼其他年輕人
「匿名者Q」陰謀論支持者 喬州國會眾議員格林被踢出委員會

「匿名者Q」陰謀論支持者 喬州國會眾議員格林被踢出委員會

熱門新聞

數千萬美國民眾將可領到第三輪紓困支票。（Getty Images）

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

2021-02-05 21:36
陳智博的家人表示，他一直對自己的身分有明確認識，也對多元文化非常包容。（陳智博家人提供）

華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊

2021-02-06 17:20
圖為共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)提案禁止無證移民領取紓困支票。美聯社

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

2021-02-05 12:22
接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗，迄今至少有36人發展出罕見且威脅生命的免疫性血小板減少症。（美聯社）

疫苗後遺症？36人血小板驟減 邁阿密醫師腦出血死亡

2021-02-09 22:45
接種疫苗後，新冠檢測仍呈陽性反應，顯示疫苗防護並非全面或立即奏效。圖為加州一醫生為民眾注射莫德納疫苗。(路透)

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

2021-02-03 22:20
紐約市傳出一名七旬市民在賈維茲中心接種新冠疫苗後死亡，衛生當局正在調查中。(美聯社)

打完疫苗25分鐘…紐約七旬翁昏迷倒地 送醫不治

2021-02-08 22:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」

61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」
拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡

拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡
公路結冰 德州逾130車連環撞 6死多傷 車禍現場綿延1.5哩

公路結冰 德州逾130車連環撞 6死多傷 車禍現場綿延1.5哩
女神「腫」麼了？金庸筆下最美「黃蓉」驚曝胖了200斤

女神「腫」麼了？金庸筆下最美「黃蓉」驚曝胖了200斤
華盛頓州40家醫院 買到N95山寨口罩 全美至少200萬個假貨

華盛頓州40家醫院 買到N95山寨口罩 全美至少200萬個假貨