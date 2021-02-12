撞名美國會 「國會山莊」書店選民電話接不完

位於華府「國會山莊」區的「國會山莊書店」（圖）因為與美國國會撞名，常有撥錯電話的民眾要找國會議員，讓書店老闆困擾不已。中央社

美國 國會大廈又名「國會山莊」（Capital Hill），為聯邦最高立法機關，每年有數百萬人造訪。但與這個代表性地標撞名帶來的可非免費知名度，而是一通通氣憤選民來電。

去年12月，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情紓困 法案持續在國會難產之際，位於美國首都華府東南區的一間書店 接到通電話。「我不喜歡你們處理紓困法案的方式！」電話另一頭的男子氣憤抱怨。

書店老闆向男子說明，這裡是書店。但男子不耐地反問：「這裡是國會山莊啊，不是嗎？」老闆耐著性子解釋，國會山莊是個區域名稱。但男子似乎沒聽懂，要求把電話轉給民主黨政治新秀、代表紐約州的眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）。

男子會搞錯不是沒原因。事實上，「國會山莊」不只泛指美國國會大廈，也是華府最大的歷史住宅區域名稱。這間書店不只座落在「國會山莊」區，店名也剛好叫做「國會山莊書店」（Capital Hill Books），怪不得民眾會誤把書店當國會。

書店老闆貝克威斯（Aaron Beckwith）接受雜誌「華盛頓人」（Washingtonian）訪問時表示，之前同樣有民眾打來書店，要求與特定國會議員說話。他說：「他們應該就是Google搜尋『國會山莊』，挑第一個跳出的搜尋結果打去抱怨發洩。」

貝克威斯打趣地說，未來若持續有選民誤撥電話到書店，他打算開始把民眾要轉達給議員的訊息記錄下來，張貼在店內。

不過，玩笑開歸開，貝克威斯不忘懇求民眾，店內人手實在不足，若真的要聯絡某位國會議員，「看在上帝的分上，行行好不要打到書店，也拜託不要鼓勵任何人打電話到這裡」。