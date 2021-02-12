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80人受困油罐車 移民向德州警求救：氧氣快耗盡

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80人受困油罐車 移民向德州警求救：氧氣快耗盡

中央社／華盛頓11日綜合外電報導
有男子在德州聖安東尼奧地區撥打911緊急救助電話，說有80人身陷油罐車中，沒有空氣可以呼吸。示意圖／取材自Unsplash圖庫
有男子在德州聖安東尼奧地區撥打911緊急救助電話，說有80人身陷油罐車中，沒有空氣可以呼吸。示意圖／取材自Unsplash圖庫

有男子在德州聖安東尼奧地區撥打911緊急救助電話，說有80人身陷油罐車中、沒有空氣可以呼吸之後，聯邦政府和地方當局已經展開搜尋，並正在了解全案是否涉及人口走私。

根據美聯社和哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，8日這通911電話錄音，可聽見一名男子用西班牙語求救說，他與估計約80人在油罐車中，「我們什麼也看不到，我們在油罐車內，車內沒有氧氣了。」他一邊掙扎著呼吸，一邊說：「我們快死了。」

他告訴911人員說，載他們的是一輛白色油罐車，目前是停車狀態，他可聽見外面有車子經過；從電話背景聲音，可聽見有人大力喘氣和尖叫的聲音。之後，電話就掛斷了。

這通電話在德州掀起尋人工作，監視畫面顯示，有輛白色油罐車停在聖安東尼奧（San Antonio）地區。

路透報導，美國移民暨海關執法局（ICE）調查單位正在了解，此一事件是否有可能是人口走私案。

美墨交界處逮捕到的移民人數，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）爆發初期曾經陡降，但近來再度攀升；美國官方1月處理近7萬8000名移民，這些人要不企圖非法闖越美墨邊界，要不在海關被拒入境，人數比前一個月增加了6%。

美國聯邦調局（FBI）聖安東尼奧辦事處和德州貝爾郡（Bexar County）警長辦公室都未立即回覆媒體置評要求。

美國 德州 移民

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