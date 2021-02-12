美知名爵士鋼琴家奇克柯瑞亞逝世 享壽79歲

美國知名爵士鋼琴家奇克．柯瑞亞9日罹患癌症去世，享壽79歲。取材自臉書

美國知名爵士鋼琴家奇克．柯瑞 亞（Chick Corea）9日罹患癌症去世，享壽79歲。他曾獲23座葛萊美獎，被譽為即興爵士的最佳代言人。

奇克．柯瑞亞近期曾經2度訪台，一次是2015年曾與爵士鋼琴大師賀比．漢考克（Herbie Hancock）組合訪台演出，再來就是2018年赴台灣 舉行獨奏會，2場都吸引台灣爵士樂 迷前往朝聖。

柯瑞亞出生於麻州，高中就組團演出，大學放棄茱莉亞音樂院文憑，自己休學，成為戴維斯五重奏團的鍵盤手，轟動一時。後來自立門戶，與鐵琴敲擊高手伯頓組二重奏巡迴，也以自己名義組成Chick Corea Elektric Band，揭開電子音樂浪潮，與賀比．漢考克組合巡演。

柯瑞亞至今拿了超過20座葛萊美獎，被譽為即興爵士的最佳代言人。

柯瑞亞的重要性在於打破古典和爵士樂之間的界限，他不但與倫敦愛樂樂團合作錄製了他受莫札特影響所寫的「第1號鋼琴協奏曲」。2006年他演奏了莫札特「第24號鋼琴協奏曲」，還首演自己寫的「第2號鋼琴協奏曲」。

柯瑞亞說，莫札特就是他的心靈導師，「在莫札特的年代，即興就是音樂家必備大技。」柯瑞亞認為，「即興」不分古典或流行，「藝術就是生命的表達，莫札特總是會讓人振奮，讓人再次提升。」

雖然柯瑞亞的音樂混合了爵士樂和古典傳統，但他的音樂毫無違和感，他曾說自己是混血兒，「我出生在波士頓，但我的祖父母部分來自義大利南部，我究竟是誰？但透過不同文化的合作，我更可以知道自己究竟該往哪裡去。」

柯瑞亞官方臉書也以黑白照片表示哀悼，文字指出柯瑞亞不但身為丈夫、父親與祖父，也是許多人的導師和朋友，他的音樂感動也激勵了許多世代的無數樂迷。