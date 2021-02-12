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「你上下顛倒了」眾議員視訊開會 誤開濾鏡鬧烏龍

編譯周辰陽／即時報導
美國明尼蘇達州的共和黨籍聯邦眾議員埃默10日開會時，不小心啟動Zoom的濾鏡，把自己的臉弄成上下顛倒，事後上推特貼出自己的出糗畫面，並自嘲地寫下「我不是貓」。(畫面翻攝：Twitter/RepTomEmmer)
美國明尼蘇達州的共和黨籍聯邦眾議員埃默10日開會時，不小心啟動Zoom的濾鏡，把自己的臉弄成上下顛倒，事後上推特貼出自己的出糗畫面，並自嘲地寫下「我不是貓」。(畫面翻攝：Twitter/RepTomEmmer)

美國日前發生一名德州律師線上開庭，卻不小心開到貓咪濾鏡，讓畫面頓時變成法官和貓在對話。一位聯邦眾議員10日開會時，也不小心啟動Zoom的濾鏡，把自己的臉弄成上下顛倒，他在事後上推特貼出自己的出糗畫面，並自嘲地寫下「我不是貓」。

衛報報導，聯邦眾議院金融服務委員會當時正召開聽證會，明尼蘇達州的共和黨籍聯邦眾議員埃默（Tom Emmer）透過視訊，針對就業保障進行發言，但主席華特斯（Maxine Waters）眾議員看到畫面出問題，連忙請埃默先暫停發言，「抱歉﹍埃默先生，你還好嗎？」

當埃默回答「我沒問題」時，議場就傳出一片笑聲，另外一位眾議員則出聲提醒，「湯姆，你上下顛倒了」。

從開會影片可見，埃默一坦承他不知道怎麼關濾鏡，其他與會者就提到幾天前的貓咪律師事件，有人就笑言「至少你不是貓」，另有人建議他可先倒立開會，還有人相信他這下一定會紅。

這一個小插曲很快就獲得解決，埃默現身的畫面也恢復正常，他先感謝華特斯的耐心，也招認道，「我不知道發生什麼事，就變成這個樣子了。我把它關了，然後我又把它打開了」。

眾議員 美國 德州

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