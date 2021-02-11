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加州新冠死亡人數超越紐約 4萬5639人 疫情最嚴峻

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加州新冠死亡人數超越紐約 4萬5639人 疫情最嚴峻

編譯林梅婕／綜合11日電
加州染疫死亡人數於11日達到4萬5639人，首次超越紐約的4萬5312人，成為全美疫情最嚴峻的州。(路透)
加州染疫死亡人數於11日達到4萬5639人，首次超越紐約的4萬5312人，成為全美疫情最嚴峻的州。(路透)

新冠肺炎持續橫掃全美，東西岸疫情險峻，根據約翰霍普金斯大學(JHU)的統計，加州染疫死亡人數於11日達到4萬5639人，首次超越紐約的4萬5312人，成為全美疫情最嚴峻的州；此外，加州政府雖然積極提升疫苗接種率，但供給卻嚴重不足。

儘管如此，加州仍有部分數據顯示疫情正逐漸好轉，根據該州公衛廳數據，最近七天確診結果呈陽性的比率已下降至4.8%；最近的單日新增確診人數也降至8390人，和去年12月的5萬3000人相比，降幅慎大。

人口近4000萬人的加州，政府正努力克服當地疫苗短缺的問題；由於疫苗供給短缺，洛杉磯已有五處疫苗接種中心，包括道奇體育場(Dodger Stadium)都被迫關閉。

加州州長紐森(Gavin Newsom)10日在推特上發文寫道：「加州已接種超過500萬劑的疫苗，每10個居民就有一人已接種疫苗，供給是我們的第一要務。」

連鎖藥妝店CVS將於11日開始在加州境內提供疫苗接種，根據當地媒體報導，CVS上周表示，該公司共獲得8萬1900劑的首批疫苗，已分配至加州境內多達100處的分店。

洛杉磯市長賈西提(Eric Garcetti)10日表示，由於該市至11日就會耗盡莫德納(Moderna)的第一劑疫苗，12日和13日將會陸續關閉得來速(drive-thru)和免預約(walk-up)疫苗接種服務站。

賈西提說，這些關閉的服務站恐怕要到下周、也就是16日或17日，才有機會獲得足夠的疫苗並重新開放，但小型的行動疫苗接種服務站仍會持續開放。

全球染疫人數仍持續上升，目前確診人數已超過1億774萬人，死亡人數超過236萬人；而美國仍是全球疫情最嚴峻的國家，境內確診人數達2738萬人以上，死亡人數超過47萬人，兩項數據都維持全球之冠。

疫苗 加州 疫情

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