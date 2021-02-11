民眾買不到N95 本土廠商投入生產 真貨卻無管道可賣

民眾想買N95口罩卻遍尋不得，新廠商投入生產卻無銷售管道，反而市面上充斥了不少假的N95口罩。圖為聯邦人員查獲一批假貨。(美聯社)

新冠肺炎疫情肆虐一整年，很多民眾上網想買N95口罩遍尋不得，但很多新廠商投入生產該型口罩，品質也符合國家衛生標準，因臉書 、谷歌 等不允許刊售，同時大醫院及政府耽溺現有購買管道，而致新廠商產品銷路無門；業界聯合呼籲政府及通路商重視這種現象，既能有助抗疫，又保護國家關鍵醫用品自足。

「紐約時報」報導，例如邁阿密市阿奎羅(Luis Arguello Jr.)家族企業DemeTech本生產醫用縫針，為因應疫情口罩荒，投資數千萬元購買新機器，花九個月通過聯邦審核，生產3000萬副N95口罩，但想找買家卻遍尋無得。

阿奎羅表示，需求如此疲軟，原本僱用1300員工以提高生產，現準備裁員；他表示，民眾迫切需要N95口罩，該公司卻無法賣給他們，真是沒有道理。

紐時指出，這種狀況也破壞供需原則，20多家美國 小型公司最近投入製造N95口罩，前總統川普、現總統拜登都矢言「買美國貨」，提振關鍵醫療用品於國內生產，但那些公司目前無法進入市場，面臨破產深淵。

這些新廠商必須克服的難題，是醫院系統、醫用品配銷商及州政府根深柢固的採買習慣；另外臉書及谷歌之流的大型社群媒體禁止廣告、銷售N95口罩，以免奸商轉走重要醫用護具，不讓第一線醫療工作者取得。

公衛專家及業界人士指出，目前迫切需要的是採取有雄心的策略，包括聯邦貸款、補貼及政府採購，以確保對國家利益很重要的國內N95口罩產業能長存下來。

在戰時國防生產法(Defense Production Act)激勵下，3M及漢威(Honeywell)等業界巨擘加緊生產N95口罩，但它們每月在美生產的1億2000萬副，大多由醫用品經銷商買走，供給大型醫院系統，故無法滿足衛生部門每年35億副的需求量。

紐時認為，中、小型廠商可以填補這個缺口；目前總計有19家廠商最近取得聯邦批准，每月生產數千萬副該型口罩。

南卡羅來納州「芮諾醫用品供應」(Rhino Medical Supply)公司執行長布朗(Lance Brown)唯一專注於銷售新一代美國廠商生產的N95口罩，他認為這些口罩品質要比大多數中國貨來得好，因此呼籲臉書、谷歌等公司能修訂其全面管制令，為政府批准新N95口罩開特例，而解決供銷失衡的問題。