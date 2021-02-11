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禮來新冠新療法 FDA授權緊急使用 適用輕中症患者

編譯郭宣含／綜合11日電
FDA9日授權緊急使用藥廠禮來Eli Lilly的新冠複合抗體療法。(路透)
FDA9日授權緊急使用藥廠禮來Eli Lilly的新冠複合抗體療法。(路透)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)9日授權緊急使用藥廠禮來(Eli Lilly)的新冠複合抗體療法，禮來表示結合bamlanivimab和etesevimab中和抗體的療法，可治療輕度至中度的新冠病患，但不適用於重症患者。

FDA先前僅批准bamlanivimab抗體療法；禮來表示，複合抗體可用來治療輕至中度症狀的成人與兒童新冠病患，這些病患的病情可能發展成重症，一旦新冠病患住院或需要戴氧氣罩，此複合抗體療法則不適用。

FDA授權新冠複合抗體療法後，聯邦政府則可配送此複合抗體到州與地方公衛機構，接著這些用藥會被載送到特定機構。

FDA藥品評估暨研究中心代理主任帕特里齊亞．卡瓦佐尼(Patrizia Cavazzoni)表示：「今天FDA授權另一種新冠療法，展現FDA致力與贊助商合作，擴增公衛照護機構可用來抗疫的潛在療方選擇。」

在此之前已有數據顯示，一起使用bamlanivimab和etesevimab抗體，可減少新冠病患70%的住院率和死亡率。

禮來吹捧複合抗體療法獲得授權，並表示這能夠促進bamlanivimab流通並降低住院率。

「禮來付出心力、資源與技術研發新冠療方。」禮來首席科學家斯可夫隆斯基(Daniel Skovronsky)表示：「單是bamlanivimab獲得緊急使用授權，就已提供許多病患初步治療選擇，避免病情惡化住院；我們很期待增加另一種有類似臨床益處的療法選擇。」

今年第一季至今，禮來已生產25萬劑新冠用藥，並計畫在今年年中以前生產數百萬劑用藥。

禮來新冠療方再獲FDA緊急使用授權之際，全國新冠疫情雖見好轉，但新冠新增確診人數依舊高得驚人，同時全球日益擔心逐漸擴散的新冠變種病毒

斯可夫隆斯基表示：「隨著新冠病毒出現抗藥性，多地開始出現變種病毒；這些新冠變種病毒在全球擴散，bamlanivimab和etesevimab複合抗體療方可望有效對抗大量自然生成的新冠變種病毒，」

FDA 變種病毒 疫情

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