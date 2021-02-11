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華盛頓州40家醫院 買到N95山寨口罩 已查到200萬個假貨

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華盛頓州40家醫院 買到N95山寨口罩 全美至少200萬個假貨

記者顏伶如／綜合報導
國土安全部日前對華盛頓州醫院協會發布詐騙警訊指出，華州州內大約40家醫院收到的N95口罩，恐怕都是山寨貨。(CNN有線電視台截圖)
國土安全部日前對華盛頓州醫院協會發布詐騙警訊指出，華州州內大約40家醫院收到的N95口罩，恐怕都是山寨貨。(CNN有線電視台截圖)

國土安全部日前對華盛頓州醫院協會(Washington State Hospital Association)發布詐騙警訊指出，華州州內大約40家醫院收到的N95口罩，恐怕都是山寨貨。根據調查，200萬個山寨版N95口罩在2020年12月運抵美國。

華盛頓州醫院協會主席兼執行長沙爾(Cassie Sauer)8日對有線電視新聞網(CNN)表示，協會接獲國土安全部的詐騙警訊通知後，已經轉達40家醫院，但許多假口罩都已經被醫院拿來使用了。

沙爾說，這些醫院收到的山寨口罩不論看起來，感覺起來或戴起來、聞起來，都跟正版的3M口罩沒有兩樣。

這批口罩是由華州醫院自行購買，或華盛頓州醫院協會負責採購之後再分配給旗下醫院使用，總共採購金額超過100萬元。

3M公司先前曾公通報仿冒廠商使用的山寨版口罩產品批號(lot numbers)，而華盛頓州醫院協會購得的N95口罩便出現了有問題的產品批號。華盛頓州醫院協會及旗下醫院目前正在等候檢查報告，釐清購得的其他批號口罩是否也有問題。

沙爾指出，買到的口罩不但有各種文件證明，還通過實際檢測與實驗，「N95口罩是我們保護醫護人員安全的寶貴資源，販賣冒牌口罩的行為應該受到譴責」。3M公司指出，華州醫院購買口罩的經銷商，與3M毫無關係，買到的口罩也不是真品。

仿冒口罩是否與正版3M口罩具有一樣的保護效果，目前無法得知。不過，沙爾表示，買到山寨口罩並拿來使用的醫院，並未出現新冠病毒確診案例增加的情形。

3M公司對有線電視新聞網發表聲明指出，過去這段期間以來，一直與執法當局及海關合作，避免冒牌口罩的製造與販賣。聲明中表示，3M公司已經展開遍布全球的打假行動，除了對抗仿冒之外，也打擊哄抬價格的手段，希望在疫情期間保護對3M口罩出現高度需求的消費者，避免消費者遭到不肖廠商剝削。

華盛頓州 詐騙 國土安全部

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