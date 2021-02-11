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華郵：川普既已卸任 終於必須回答報稅問題

記者顏伶如／綜合報導
川普總統不交報稅資料，從他2017年上任之後爭議不斷，民眾也上街抗議。(路透)
川普總統不交報稅資料，從他2017年上任之後爭議不斷，民眾也上街抗議。(路透)

從2016年競選期間一直到今年1月20日離開白宮，前總統川普從來不曾公布稅表。華盛頓郵報分析，不論二度遭到國會彈劾如何收場，川普既已卸任，如今終於必須回答報稅問題，包括獲得金額巨額退稅其中是否有漏稅，再也無法隱瞞。

報導指出，有兩大稅務問題可能讓卸任後的川普面臨重大後果，其中一項是執政之前獲得金額可觀的所得稅退稅(income tax refund)。紐約時報指出，除了國稅局(IRS)之外，知名度並不高的國會聯合稅務委員會(Joint Committee on Taxation)，過去幾年來一直都悄悄調查中。

根據紐約時報調查報導，川普2010年獲得國稅局退稅7290萬元，如果經國稅局稽核後發現有問題，川普便必須把退稅外加利息繳回，估計上看億元。這筆款項出現的時間點，卻在川普手頭變緊的時刻。國會山莊1月6日遭到暴徒攻擊後，多家銀行與企業紛紛與川普及川普集團斷絕往來，川普旗下事業營收驟減。

1990年代曾任職聯合稅務委員會的無黨派華府智庫「稅務政策中心」(Tax Policy Center)資深研究員羅森塔爾(Steven Rosenthal)對華盛頓郵報指出，國稅局與聯合稅務委員會在川普任內都沒有針對川普的稅務問題做出裁定，如此發展並不令人意外，但川普下台之後，退稅調查便可能繼續進行。

羅森塔爾說，調查結果可能對川普面臨重大代價，「這可是真實的錢」。

川普面臨的另一項重大稅務問題則是，民主黨陣營嘗試五年卻沒能成功之後，現在可能有機會將川普稅表公諸於世，因為現在除了有民主黨籍總統，參眾兩院也由民主黨居多數。到目前為止，眾院民主黨團高層仍設法取得川普過去六年的報稅紀錄。

稅務專家與政府官員均指出，如今川普已經是一般平民，處理川普稅務問題也變得較不棘手。只不過，對於川普稅務問題應該如何究責，拜登政府官員則有不同意見。

羅森塔爾指出，國稅局偶爾在發出退稅之後，會進一步考慮退稅內容是否妥適，對於金額可觀的退稅，國稅局則會徵詢聯合稅務委員會，聯合稅務委員會幕僚則提供意見書給國稅局，但退稅如何處理的最終決定權，仍在國稅局。

他表示，如果國稅局評估之後認為，川普不願意將退稅繳回，國稅局則可能等到川普下台之後再做處理。他說：「國稅局與聯合稅務委員會都不想跟仍擁有總統身份的川普正面衝突，因此延後處理是可以理解的。我想，國稅局將會結案的。」

羅森塔爾說，國稅局結案的時候可能不會對社會大眾宣布，但川普若不想繳回退稅，則可能自行公布消息，或者透過打官司阻止國稅局追討退稅。

川普 國稅局 退稅

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