亞裔長者頻遭攻擊 全美各地中國城春節期間加派警力

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近來頻傳上了年紀的亞裔 人士遭受攻擊事件，國家廣播公司(NBC)報導，全美主要城市的中國 城已經加派警力，除了從12日起於農曆春節期間提高戒備，也採取相關措施以扼制從2021年初以來日益嚴重的亞裔民眾遇襲問題。上周之內，幾個大城均發生亞裔民眾遭暴力攻擊的案例：加州聖荷西有一名64歲亞裔婦女遭到暴力搶劫，一名70歲婦女在奧克蘭被猛推倒地後遭搶，紐約地鐵則有一名61歲亞裔男性與人發生爭執後臉部遭割傷。

以舊金山為例，亞裔長者淪為不肖份子鎖定攻擊、搶劫的作案目標案例連續發生後，市府本周便加派員警在中國城巡邏。警方則呼籲中國城附近居民提高警覺。

光是在1月31日當天，便有三起亞裔長者遇襲案件傳出，包括一名高齡91歲老人無端被人推倒在地。報導指出，主管官員表示，檢警機關並未以「仇恨犯罪」(hate crimes)性質偵辦這些案件。

舊金山市長布里德(London Breed)親上火線，8日赴舊金山華埠針對民眾對治安惡化憂心提出說明，並譴責暴力犯罪。她說：「這些攻擊事件都被監視器拍了下來，我知道除了上了年紀的耆老之外，就連他們的家人也都生活在恐懼當中，每當父母或祖父母春節期間出門買菜時，家人就不免為他們擔心。」

布里德說：「絕不容許這種問題存在，我們必須看待城市裡的每位老人如同我們自己的父母，我們自己的祖父母。」

奧克蘭中國城商會主席陳錫澎(Carl Chan)對國家廣播公司指出，從沒在中國城見過這麼多暴力犯罪。

在奧克蘭(Oakland，又稱屋崙)唐人街經營禮品店的林子勤(Kenneth Lam)，日前商店便遭遇搶劫。報導指出，包括林子勤在內的社區民眾，都希望警方能加派警力。

農曆春節原為中國城消費旺季，但陳錫澎說，暴力事件已經重創中國城經濟，因為很多長輩紛紛表示「真的不敢出門，不敢走在街上」。他表示，受到越來越多暴力事件發生的影響，許多老顧客選擇不到中國城購物，改到其他地方消費。

另一起發生於1月31日的攻擊事件也被監視器拍下，84歲泰裔老人拉塔納帕迪(Vicha Ratanapakdee)遭一名19歲兇嫌從背後猛推而倒地，數天後傷重不治。

拉塔納帕迪的女兒蒙塔娜斯‧拉塔納帕迪(Monthanus Ratanapakdee)接受地方電視台KPIX專訪時說，種族歧視肯定是犯動動機之一。她也說，疫情 期間自己就曾因為族裔身份而遭人鎖定。

她說：「別人看到我是亞裔，就責怪我把新冠病毒帶到這個國家。」

陳錫澎指出，自從美國出現新冠疫情之後，有些民眾便指責中國城居民把病毒帶來美國。他也說，受到刻板印象影響，亞裔族群被認為家裡或店面總是持有大批現金，因此經常遭到犯罪份子鎖定。

亞美公義促進會(Asian Americans Advancing Justice，AAAJ)主席楊重遠(John C. Yang)指出，這些暴力犯罪顯然，都是因為疫情出現之後對亞裔的反對及仇恨言詞所引起。他說，亞美公義促進會統計數據顯示，自從去年以來，亞裔美國人累計通報遭受仇恨對待的案例，累計超過3000件，「這個數字只是自願通報的部份而已」。

他表示，川普政府以充滿仇恨及誤導言論，談論疫情時拿華裔民眾為代罪羔羊，是導致仇恨犯罪增加的原因。他表示，暴力事件頻傳讓亞裔社區如今人心惶惶，「亞裔民眾除了要面對新冠病毒的疫情之外，還有另一種疫情要面對，那就是種族歧視病毒」。