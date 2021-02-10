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他打造「後院髮廊」 創意抗疫 預約滿檔

中央社／華盛頓10日專電
「後院髮廊」面積不大，但配有暖氣、通風窗與基本美髮工作所需設備。(中央社)
「後院髮廊」面積不大，但配有暖氣、通風窗與基本美髮工作所需設備。(中央社)

過年前不少人「進廠維修」換新造型，迎接新的一年。在疫情仍嚴峻的美國，上髮廊剪髮有群聚與染疫風險，但一名設計師腦筋動得快，在自家後院打造個人理髮室，生意在疫情下逆勢成長。

疫情爆發前，瑞提格（Felipe Rettig）過去3年都利用閒暇時間，在華府市區的家中為客人剪髮。夏天時天氣暖和，瑞提格就在屋外前廊進行美髮工作；冬天一到氣溫驟降，他則會將剪髮工作移到屋內客廳。

後來疫情爆發，美國很快成為全球最大疫區，讓來來往往的顧客進到自家中不再是可行方案，但冬天也無法待在戶外。「所以我必須發揮創意，思考我該把那些喜歡在前廊剪髮的客人移到哪去。」瑞提格受訪表示。

瑞提格上網搜尋小型髮廊點子，最後決定在自家後院打造一間木屋式個人理髮室。他說，理髮室耗資4700 美元，花費2個多月建造，室內面積約有48平方英尺，除配有暖氣與通風窗戶外，也有基本美髮工作所需設備。

為了確保顧客與自身安全，瑞提格定期接受篩檢，剪髮期間與客人雙方也全程佩戴口罩。此外，他與顧客建立起互信，若有人曾與確診病例接觸，都會誠實告知並取消預約。

瑞提格表示，自從他的「後院髮廊」開張以來，除了老顧客，也多了許多新客人上門。一周僅營業3天，他預約滿滿，想預約的客人通常要等2至3個月左右才排的到。

前來找瑞提格染加剪的李亞（Leah）說，疫情下她覺得去一般髮廊不太安全，所以從網路上看到瑞提格的資訊就趕忙預約。她笑說：「我跟男友分享這個訊息，他幾周後自己也跑來。」

至於為何他的個人髮廊生意能在疫情下逆勢成長，瑞提格說：「我認為人們希望感到安全，但同時仍想將外表打理好。他們不想去外面人太多的髮廊，因為變數太多。」

話一說完，瑞提格又趕忙回到他的「後院髮廊」替李亞染髮。因為若不動作快，下一名客人又要來了。

住在美國華府的髮型設計師瑞提格（鏡中左）元在自家後院打造個人髮廊，讓愛美又擔心染...
住在美國華府的髮型設計師瑞提格（鏡中左）元在自家後院打造個人髮廊，讓愛美又擔心染疫的民眾能無後顧之憂前來剪髮。(中央社)
為了確保顧客與自己安全，瑞提格（右）定期接受篩檢，工作期間與客人雙方也全程配戴口...
為了確保顧客與自己安全，瑞提格（右）定期接受篩檢，工作期間與客人雙方也全程配戴口罩。(中央社)

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